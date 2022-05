Antonio Auricchio Presidente del Consorzio Gorgonzola Dop fa un bilancio positivo della partecipazione a Cibus 2022 che ha visto il ritorno di showcooking e attività agli stand. “Se escludiamo l’edizione di agosto un po’ limitata a causa delle restrizioni, è stata la mia prima vera partecipazione in qualità di Presidente del Consorzio Gorgonzola a quella che è una tra le più importanti fiere italiane dell’enogastronomia e posso dirmi soddisfatto”.

Allo stand del Consorzio si sono avvicendati i giovani allievi dell’Istituto Alberghiero Ravizza di Novara, coordinati dallo chef Lucio Salvatore, che hanno proposto la loro interpretazione del formaggio Gorgonzola in due momenti di degustazione aperti a tutti (ricette di seguito). “I ragazzi sono stati bravissimi – prosegue Auricchio – hanno portato il loro entusiasmo e la loro creatività proponendo due diverse ricette ogni giorno e servendo centinaia di piatti senza alcun problema. Come Consorzio siamo lieti di aver proseguito la lunga collaborazione con l’Istituto Ravizza offrendo ai ragazzi un contesto internazionale in cui cimentarsi. Sono il futuro della ristorazione ed è giusto dar loro spazio”.

Il Presidente Auricchio ha poi visitato gli stand delle aziende consociate presenti a Parma raccogliendo impressioni e commenti “Per le nostre aziende partecipare ad una fiera in un contesto difficile come quello attuale, è uno sforzo non da poco in termini economici e organizzativi, ma non possiamo abbassare la guardia smettendo di promuovere le nostre eccellenze e l’alta qualità delle DOP italiane”.

Delle difficoltà delle aziende a sostenere i costi energetici ormai alle stelle, Auricchio ha parlato, anche in veste di Presidente AFIDOP (Associazione Formaggi Italiani DOP), dal palco del convegno inaugurale di Cibus 2022 focalizzato sul tema della responsabilità economica e sociale dell’agroalimentare italiano come elemento cardine di un nuovo modello di sviluppo sostenibile: “Ho avuto il piacere di incontrare nuovamente il Ministro Patuanelli che, insieme a De Castro al Parlamento Europeo, sta facendo molto per supportarci anche nella nostra battaglia contro la follia dell’etichetta Nutriscore che penalizzerebbe in maniera ingiustificata i nostri prodotti dando informazioni fuorvianti ai consumatori. Siamo sulla strada giusta, ma si può e si deve fare di più”.

A Cibus il Consorzio Gorgonzola ha ricevuto anche due importanti riconoscimenti per la campagna “Dolce o piccante si dice: Gorgonzola Dop. E hai detto gusto” nell’ambito della 14esima edizione dei Tespi Awards 2022, i premi alle migliori attività di marketing e comunicazione assegnati da buyer e operatori del settore: “Miglior campagna new media Consorzi” e “Miglior campagna di comunicazione per la valorizzazione del prodotto tipico Consorzi”.

Tutta l’attività del Consorzio Gorgonzola a Cibus è stata seguita in tempo reale nelle stories delle pagine ufficiali di Facebook e Instagram @gorgonzoladop

Di seguito alcune ricette proposte a CIBUS 2022

MEZZE MANICHE INTEGRALI CON FONDUTA DI GORGONZOLA DOP DOLCE, NOCCIOLA GENTILE ED ERBA CIPOLLINA

Ingredienti per 5 persone

MEZZE MANICHE INTEGRALI 300 g

GORGONZOLA DOP DOLCE200 g

PANNA FRESCA 50 ml

NOCCIOLA GENTILE 50 g

ERBA CIPOLLINA qb

Preparazione

Pulire il gorgonzola e tagliarlo in piccoli pezzi.

Scaldare la panna fresca fino al bollore, togliere dal fuoco e aggiungere il gorgonzola.

Amalgamare il composto con l’aiuto di una frusta.

Tenere la fonduta in caldo a bagnomaria.

Cuocere la pasta al dente, scolarla e saltarla in padella per 1 minuto con la fonduta.

Impiattare decorando con granella di nocciola gentile ed erba cipollina tagliata grossolanamente.

Il consiglio dello chef: Puoi modificare la consistenza e il sapore della fonduta variando la proporzione di panna e gorgonzola secondo i tuoi gusti.

ROASTBEEF CON SALSA AL GORGONZOLA DOP DOLCE E COMPOSTA DI PERE

Ingredienti per 5 persone

CONTROFILETTO DI MANZO 600g

OLIO EVO qb

SALE, PEPE qb

ROSMARINO, AGLIO qb

GORGONZOLA DOP DOLCE 150 g

PANNA FRESCA 100 ml

PERE COSCIA 200 g

ZUCCHERO 20 g

SUCCO DI LIMONE 25ml

Preparazione

Legare il controfiletto con lo spago da cucina.

Rosolare velocemente la carne in una padella con poco olio EVO, sale e pepe.

Passare in una pirofila con uno spicchio d’aglio in camicia e un rametto di rosmarino.

Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 15 minuti.

Far raffreddare la carne, togliere lo spago e affettarla con l’aiuto di un’affettatrice.

Pulire il gorgonzola e tagliarlo in piccoli pezzi.

Frullare il gorgonzola insieme alla panna fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Togliere lo spago alla carne ormai fredda e affettarla con l’aiuto di un’affettatrice.

Impiattare coprendo il roastbeef con un velo di salsa al gorgonzola e guarnire con la composta di pere.

Per la composta di pere:

Pulire, lavare e tagliare le pere a pezzi regolari.

Mettere in una piccola casseruola le pere, lo zucchero e il succo di limone.

Cuocere a fiamma moderata per circa 20 minuti.

Lasciar raffreddare.

Il consiglio dello chef: Puoi guarnire il piatto anche con delle fette di pere disidratate in forno a 100°C per circa 1 ora

POLENTINA GIALLA DI RISO CON CUBO DI GORGONZOLA DOP PICCANTE E FIORI EDULI

Ingredienti per 5 persone

FARINA DI RISO PER POLENTA 70 g

ACQUA 500ml

BUSTINA DI ZAFFERANO 1/2

SALE 6 g

GORGONZOLA DOP PICCANTE 150 g

FIORI EDULI qb

Preparazione

Tagliare il gorgonzola piccante a cubi regolari di circa 30 g l’uno.

Far bollire l’acqua con lo zafferano e il sale.

Versare la farina di riso a pioggia per evitare la formazione di grumi.

Cuocere per 10 minuti.

Impiattare la polentina con sopra un cubo di gorgonzola piccante.

Guarnire il piatto con fiori eduli.

I consigli dello chef: Puoi sostituire i fiori eduli della guarnizione con una granella di pistacchi

QUICHE DI ZUCCHINE, PORRO E GORGONZOLA DOP DOLCE

Ingredienti per 5 persone

PASTA MATTA 200 g

ZUCCHINE 125 g

PORRO 50 g

OLIO EVO 200 g

SALE qb

GORGONZOLA DOP DOLCE 220 g

Preparazione

Pulire, lavare e tagliare le zucchine e il porro a cubetti.

Rosolare le verdure in padella con poco olio e sale.

Lasciar raffreddare.

Stendere la pasta dello spessore di circa 4 mm.

Foderare una teglia da forno con la pasta.

Aggiungere il gorgonzola pulito e ridotto a tocchetti, aggiungere anche le zucchine e il porro.

Cuocere in forno preriscaldato a 170°C per circa 30 minuti.

Servire calda.

Per la pasta matta:

Impastare velocemente 125 g di farina 00, 125 g di semola di grano duro, 80 g di burro, 75 ml di acqua e un pizzico di sale. Quando il composto si presenta liscio e d omogeneo coprilo con pellicola trasparente e lasciar riposare in frigo per circa 1 ora.

I consigli dello chef: Puoi preparare delle mini quiche creando un finger food originale.