Roma, Italia, 27 novembre 2023 – La Canadian Chamber in Italy è lieta di annunciare la sua partecipazione a RomaExport 2023, un evento di grande rilevanza nazionale organizzato da FEDERITALY che si terrà a Roma il prossimo 30 novembre 2023. Questa manifestazione unica è dedicata all’export del “Made in Italy” e vedrà la presenza di oltre 20 delegazioni estere, creando un’opportunità unica per il business matching internazionale e il dialogo tra aziende.

La Canadian Chamber in Italy, riconosciuta come uno dei principali attori italiani che promuove le relazioni commerciali tra Canada e Italia, porterà la sua esperienza e competenza a questo evento significativo. La Camera, con il suo approccio orientato ai risultati e alla ricerca di soluzioni ottimali, ha come obiettivo quello di supportare le aziende canadesi e italiane nel raggiungere il loro pieno potenziale, creando connessioni vitali non solo in Italia e Canada, ma anche in Europa.

L’evento RomaExport 2023 è parte integrante del Congresso di Federitaly, che si terrà il 29 novembre 2023 che sarà un punto di incontro per dibattiti e confronti su temi come la sostenibilità, l’innovazione digitale, la competitività delle imprese e la finanza aziendale. Saranno presenti oltre 30 relatori che discuteranno temi cruciali per il futuro del sistema produttivo, offrendo soluzioni e strategie pratiche per le micro, piccole e medie imprese (mPMI).

In rappresentanza della Canadian Chamber in Italy, parteciperà Sergio Passariello, Expert Manager della Camera. Passariello sarà disponibile per incontri B2B durante l’intera giornata del 30 novembre, offrendo un’opportunità esclusiva per aziende e professionisti di interagire e discutere potenziali collaborazioni e strategie di business. Gli appuntamenti con Sergio Passariello possono essere prenotati direttamente cliccando qui.

Cos’è RomaExport 2023

RomaExport 2023 rappresenta una piattaforma ideale per le aziende che mirano a espandersi oltre i confini nazionali, con particolare attenzione al Made in Italy e la sua promozione a livello globale. Rappresenta un evento unico nel suo genere, dedicato all’export del Made in Italy, progettato per facilitare il dialogo e le connessioni tra professionisti e aziende orientate all’internazionalizzazione.

Questo evento offre un palcoscenico significativo per le aziende italiane, permettendo loro di presentare prodotti e servizi al mercato globale, incontrare acquirenti internazionali, e stabilire reti di business cruciali. Con oltre 20 delegazioni estere, RomaExport funge da luogo d’incontro privilegiato per esplorare e espandere la presenza del Made in Italy a livello internazionale

La Canadian Chamber in Italy è entusiasta di partecipare a RomaExport 2023 e di contribuire al successo di questo importante evento internazionale.