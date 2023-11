Un’esperienza natalizia indimenticabile a Villa Borghese a Roma. Dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, la Capitale ospita l’evento Christmas World caratterizzato da un percorso espositivo di 50.000 mq con artisti, spettacoli, attori e musica dal vivo. I visitatori potranno vivere esperienze uniche che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, celebrando le festività natalizie in tutto il mondo.

Un viaggio irripetibile e magico da vivere al meglio, cominciando dal Grand Hotel Palatino, albergo 4 stelle raffinato e dotato di tutti i comfort che per Natale e Capodanno ha pensato a diverse offerte speciali per i suoi ospiti.

Dalla tradizionale terra di Babbo Natale, alle magiche luci di New York, fino all’atmosfera underground di Berlino per passare poi per la romantica Parigi e la multietnica Londra. Quest’anno per vivere al meglio la magia del Natale, basta scegliere Roma e concedersi in una volta sola l’emozione di viaggiare per il mondo godendosi l’atmosfera delle principali città in festa. Dal 1° dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, per il secondo anno consecutivo, Villa Borghese si trasforma e si prepara ad ospitare l’evento Christmas World, uno dei più prestigiosi eventi natalizi in Europa. Durante le vacanze, nello storico parco di Roma sarà allestito un percorso espositivo esteso su una superficie di 50.000 mq, dedicato alla celebrazione del Natale nelle principali città del mondo. Un gruppo di artisti italiani darà vita ad iconiche ambientazioni e magiche atmosfere, costruendo un affascinante viaggio immaginario attraverso otto metropoli globali e offrendo al pubblico della Capitale l’opportunità di farsi influenzare da tradizioni e culture diverse attraverso esperienze autentiche.

Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia saranno le mete di un viaggio che include anche sei spettacoli con musiche e sceneggiature originali. Oltre alla presenza di 700 attori attivi in tutta l’area del parco e di una platea di 2000 spettatori, a completare l’offerta ci sarà anche una pista da pattinaggio di 800 mq, il Presepe più grande d’Italia, concerti Gospel, parate e attività per i bambini. Novità assoluta di questa edizione sarà l’area dedicata a Wonka, protagonista del celebre libro “La fabbrica di cioccolato”, ma anche del film firmato Warner Bros Pictures in uscita nelle sale a dicembre.

L’esperienza natalizia di Villa Borghese rappresenta un’occasione buona per visitare la capitale e lasciarsi incantare dalle mille opportunità che offre: Roma sotto le feste si trasforma e assume un fascino particolare che porta i pensieri di chi la attraversa in luoghi magici lontani dal tempo e dallo spazio. Per vivere al meglio l’esperienza e gustarsi le vacanze nel modo migliore, è interessante l’offerta del Grand Hotel Palatino. La struttura alberghiera, situata in centro a pochi passi dal Colosseo e dalla metropolitana Cavour, ha pensato ad offerte speciali per regalare ai suoi ospiti un Natale e una fine dell’anno indimenticabile.

Il Pacchetto di Natale include: pernottamento, prima colazione a buffet, pranzo di Natale presso il ristorante del Grand Hotel Palatino con menu di 5 portate.

Menu Pranzo di Natale

Amuse Bouche

Bocconcino di Porchetta con crema e polvere di cicoria

Menu 5 portate

Sformato di patate rosse al rosmarino, guacamole di broccolo e olive taggiasche disidratate

Fagottino ripieno di maialino nero dell’Aspromonte e provolone, crema di zucchine e chips di topinambur

Mezze maniche di Gragnano cacio e pepe con tartufo scorzone selezione Calugi

Filetto di maiale di razza Mangalica con salsa alle castagne e patate “mascotte” alla salvia

Tortino di mele annurche, crema all’arancia e croccante alla cannella

Panettone e Pandoro Artigianali accompagnati da crema chantilly

Frutta secca delle Festività

Bevande: Acqua, Prosecco Doc Extra Dry Millesimato Cuvèe Brut Master C27 Sant’Orsola, Pancarpo Bio Giangirolami I.G.P., Tenuta Giangirolami, Morellino di Scansano D.O.C., Erik Banti, Caffè.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da 542,00 Euro per 2 persone per 2 notti.

Valido dal 21 dicembre al 27 dicembre 2023.

Il Pacchetto di Capodanno con Cenone include: pernottamento, prima colazione a buffet, cenone di Capodanno del 31 dicembre presso il ristorante del Grand Hotel Palatino. Il veglione del 31 dicembre sarà impreziosito da musica dal vivo e omaggio di benvenuto in camera all’arrivo.

Menu Cenone del 31 dicembre

Amuse Bouche

Bocconcino di Pulled Pork con asparagi croccanti e maionese di datterini confit

Menù 5 portate

Flan ai carciofi romaneschi Igp e patate rosse, carciofo stufato e la sua crema con Tartara di manzo scottona

Gnocchetti di melanzane Arrosto con Astice, la sua salsa, clorofilla di basilico e latte di bufala campana dop

Panciotti con ripieno di funghi finferli e fontina con ragù di anatra, pecorino crosta nera dop e crumble al rosmarino

Filetto di Vitella in crosta, funghi porcini, carotine baby e sedano rapa

Cremoso vellutato al cioccolato bianco Callebaut, cuore al lampone, terra al caffè e meringa all’italiana

Pandoro e Panettone Artigianali con salse calde

Frutta secca della tradizione e uva ben augurale

Degustazione di Lenticchie ben augurali e zampone della tradizione

Bevande: Acqua Minerale, Prosecco Doc Extra Dry Millesimato Cuvèe Brut Master C27 Sant’Orsola, Rosso di Montepulciano D.O.C., Sabazio, La Braccesca ; nella misura di una bottiglia ogni due Commensali, Franciacorta Cuvèe Bellavista – F.lli Moretti ; nella misura di una bottiglia ogni due commensali, Caffè.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da 1.020Euro per 2 persone per 2 notti.

Valido dal 28 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024

Èpossibile scaricare le foto dell’hotel a questo link: https://we.tl/t-ERkHZJmKmC