Mercoledì 30 agosto alle 18,30, nell’ambito del Caffè de La Versiliana in Viale Morin 16 a Marina di Pietrasanta, si terrà l’incontro a cura di Toscana Promozione Turistica dal titolo: “Il progetto Vetrina Toscana: turismo enogastronomico e sostenibilità. Presentazione guide Happy Camper e Happy Boat”.

Ricette e suggestioni per un turismo enogastronomico sostenibile: è questa la proposta di Toscana Promozione Turistica per l’ultimo appuntamento della stagione dedicato a Vetrina Toscana, il progetto di Regione Toscana realizzato in collaborazione con Unioncamere Toscana e il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica, parlerà dell’importanza del turismo enogastronomico e delle novità del progetto Vetrina Toscana, a partire dagli oltre 250 eventi che compongono il calendario di appuntamenti che ci accompagneranno fino a marzo 2024. Tra le novità, sicuramente l’attività editoriale di Toscana Promozione Turistica con due titoli dedicati all’enogastronomia.

Lo chef Claudio Menconi parlerà del volume Happy Camper in Toscana – Ricette per viaggiatori en plein air, una guida pratica alla cucina tipica per chi sceglie di visitare la Toscana in camper. Non solo ricette, ma anche consigli sugli attrezzi indispensabili, suggerimenti sui prodotti tipici che non possono mancare in una cambusa gourmet e sostenibile e preziosi accorgimenti tecnici su come ottimizzare la propria esperienza ai fornelli “on the road”.

Maurizio Marsili, chef del ristorante Pesciolino Briaco di Viareggio, racconterà invece Happy Boat in Toscana – Ricette per naviganti a vela e a motore, una guida pratica alla cucina tipica dedicata a chi sceglie di visitare la Toscana in barca. Protagonista è la costa toscana con una raccolta di ricette tipiche interpretate dagli chef del territorio. Navigare lungo la costa e le isole consente un punto di vista privilegiato dove il mare è protagonista assolut o anche nel piatto e permette di scoprire, oltre a nuovi territori, varie specie ittiche attraverso le ricette della tradizione e la tutela della biodiversità naturale ed alimentare: un’esperienza gastronomica che recupera antichi saperi, storie e mestieri.

Fabio Baroncini, oste del ristorante Alle Vettovaglie di Livorno e tra i protagonisti di Happy Boat, affronterà il tema dell’importanza dei mercati come elemento di attrazione turistica guardando anche all’esperienza del MeQ, Mercato coperto di Qualità di Follonica, e all’importanza della cultura dell’accoglienza.

Entrambi i volumi, come del resto tutto il progetto Vetrina Toscana, hanno un forte richiamo ai temi della sostenibilità. Lasalvaguardia del mare è molto importante e passa anche dall’enogastronomia. Non solo ricette, quindi, ma anche suggerimenti e consigli da adottare: dall’utilizzo di prodotti locali, all’attenzione alla stagionalità anche per il pescato, per non danneggiare l’ecosistema e consentire la riproduzione. Anche cucinare in camper, acquistando prodotti locali mentre si viaggia, è una modalità molto “green” e che segue la scia del turismo responsabile. D’altronde, proprio la sostenibilità, declinata in tutte le sue forme, rientra tra i riferimenti strategici del piano operativo di Toscana Promozione Turistica.

L’evento, condotto da Daniela Mugnai, si chiuderà con un’esperienza di degustazione in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Toscani. La serata rientra tra le iniziative di Toscana Promozione Turistica ed è organizzata da Vetrina Toscana.