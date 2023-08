Saranno quattro, le vetture equipaggiate con pneumatici Pirelli e schierate da MM Motorsport sulla pedana di partenza del Rally Casciana Terme, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6 in programma nel fine settimana in provincia di Pisa. Un contesto, quello proposto nelle giornate di sabato e domenica, che vedrà il team porcarese puntare alle alte sfere della classifica assoluta facendo leva sulle ambizioni di tre equipaggi portacolori, tutti seduti su esemplari di Skoda Fabia. È pronto a cogliere un’altra performance gratificante, al volante della versione Evo dell’esemplare boemo, Roberto Tucci: il pilota livornese cercherà di alimentare le prospettive legate alla seconda posizione di campionato, condividendo con Sauro Farnocchia ambizioni legate all’acquisizione di punti fondamentali in ottica Coppa Rally di Zona.

Il Rally Casciana Terme sarà anche valida occasione di rivalsa per Frido Pieretti, chiamato a concretizzare le buone sensazioni destate nei precedenti appuntamenti stagionali, vanificate dalla sfortuna; elementi che hanno confermato la bontà di interpretazione della Skoda Fabia Rally2 Evo, vettura che vedrà ancora sul suo sedile destro David Castiglioni. Chilometri, quelli proposti dal sesto appuntamento “di zona”, fondamentali nella crescita di Marco Ramacciotti al volante della Skoda Fabia Rally2, vettura utilizzata per la quinta volta in carriera. Il pilota, che ha evidenziato sensibili progressi in termini prestazionali, affronterà l’appuntamento del weekend affiancato da Filippo Caturegli, copilota di riferimento delle sue ultime due programmazioni stagionali. Sesto impegno in stagione per Simone Dolfi, pilota al quale verrà affidata ancora la Peugeot 208 R2, esemplare che dividerà con il copilota Alessio Pellegrini. Il driver, attualmente, si trova in terza posizione nella classifica Rally4/R2 della Coppa Rally di Zona 6, categoria inflazionata da ampia partecipazione.

Ad inaugurare il Rally Casciana Terme saranno i poco meno di settecento metri della super prova speciale “Pontedera Città dei Motori” del sabato sera, ambientata nel cuore della location pisana ed al quale seguiranno, il giorno seguente, i passaggi su “Casciana Terme”, “Montevaso” e “Miemo”, con arrivo nel pomeriggio a Casciana Terme.