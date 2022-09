La filiera lattiera-casearia è da sempre uno dei fiori all’occhiello del Belpaese. Infatti con quasi cinquecento varietà di formaggi (tra freschi, spalmabili e stagionati), l’Italia è il terzo produttore della UE, preceduta solo da Germania e Francia.

50 Eccellenze casearie Made in Italy

L’Unione Europea riconosce e tutela ben cinquanta eccellenze casearie Made in Italy con marchio Dop (Denominazione di origine protetta), una voce sempre più importante del food italiano, anche dal punto di vista dell’export.

In questo scenario il Veneto gioca un ruolo di assoluto protagonista. Infatti Asiago Dop, Casatella Trevigiana Dop, Grana Padano Dop, Formajo Inbriago, Montasio Dop, Monte Veronese Dop, Morlacco, Pecorino dell’Adige, Piave Dop, burro, stracchino, caciotte speziate e classiche, sono solo alcuni dei prodotti caseari di alta qualità che nascono dalla passione e dalla maestria degli esperti casari di questa regione.

Sono quindi numerosi i caseifici e le latterie da visitare per le specialità casearie prodotte, ottime da gustare a tutte le ore del giorno e in ogni stagione.

Open Day: per vivere, degustare e raccontare le storie dei formaggi

Al riguardo, un appuntamento imperdibile è la Festa del Formaggio, quest’anno in programma il 10 e 11 settembre. Tema principale e filo conduttore della “due giorni” è, come facile immaginare, il formaggio, rappresentato in diverse forme e colori.

In occasione di tale open day, 60 caseifici agricoli e artigianali di 15 diverse regioni, apriranno le porte a curiosi, appassionati, professionisti e neofiti, per mostrare e raccontare i loro prodotti e poi “confrontarsi” con coloro che il 10 e l’11 settembre vorranno calarsi “empaticamente” in queste realtà colme di vissuto e dove le cagliate, sgorganti di racconti e siero, profumano di fieno e vita piena.

Latteria Perenzin: creatori di formaggi dal 1898

Open Day? Green Day! Il nome non ha importanza. Quello che conta è che la Festa del Formaggio 2022 sarà innanzi tutto una giornata dedicata alla natura, all’aria buona, agli animali, al latte e allo stare insieme.

Una festa quindi “a tutto tondo” a cui aderisce anche la Latteria Perenzin, storica azienda casearia del trevigiano, da sempre nota per l’altissima qualità dei suoi prodotti biologici. Nata nel lontano 1898 da un’idea di Domenico Perenzin, è oggi guidata da Emanuela Perenzin, la quarta generazione di famiglia, con la collaborazione dei figli Erika e Matteo Piccoli.

Il concetto del benessere degli animali è uno dei principali biglietti da visita di questo caseificio di eccellenza che ha iniziato a produrre formaggi biologici circa 30 anni fa, quando il mercato ancora non li conosceva. Attualmente i Perenzin producono formaggi tradizionali e biologici di capra, vacca e bufala, formaggi affinati e ubriacati, pluripremiati nei concorsi sia italiani sia internazionali. Il latte utilizzato, di altissima qualità, proviene principalmente dal Veneto e dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

L’azienda si trova a Bagnolo di San Pietro di Feletto (Tv), tra le deliziose “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, Patrimonio Mondiale Unesco, e al centro di altri due importanti siti Unesco: le “Dolomiti” a nord e “Venezia e la sua laguna” a sud.

<<Abbiamo con piacere aderito all’open day della Festa del Formaggio – spiega la titolare Emanuela Perenzin – perché siamo convinti che la cultura casearia si diffonde anche e soprattutto tramite il turismo. Da molti anni la nostra azienda ha aperto le sue porte per visite guidate, degustazioni e cheese making experience. Questo perché crediamo che il visitatore appassionato sia il migliore veicolo di diffusione delle nostre eccellenze>>.

In questa speciale occasione – continua Emanuela – apriremo anche le sale di produzione, evento più unico che raro in quanto, per motivi sanitari le aree produttive sono interdette al pubblico. Inoltre, poiché il mondo del formaggio ha un fascino particolare per i più piccoli, da sempre accogliamo scolaresche dalla Scuola Materna fino ai ragazzi che frequentano l’università. E proprio perché i più piccolini sono sensibili e curiosi, abbiamo pensato ad un’esperienza a loro dedicata, per fargli provare l’emozione di far coagulare il latte e creare con le proprie mani una piccola caciotta>>.

Quindi non rimane che attendere il 10 e 11 settembre per lasciarci guidare in visite, degustazioni, assaggi, laboratori per bambini e molto altro nella Latteria Perenzin e negli altri 60 caseifici che partecipano alla Festa del Formaggio 2022 perché il formaggio è condivisione, vissuto, esperienza e soprattutto territorio.

Info e prenotazioni: www.caseificiagricoli.it e www.perenzin.com.