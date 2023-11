Come rimarca Luciano Vazzano direttore di CNA Imperia : “attraverso queste collaborazioni le eccellenze dei comune del nostro entroterra hanno la possibilità di portare all’attenzione dei turisti della “Riviera”, in questo caso ai numerosi visitatori di OliOliva,le tante eccellenze locali che sono prodotte nel segno della tradizione da piccole aziende e, soprattutto, i valori che distinguono questi prodotti artigianali da quelli industriali.”

L’esempio esemplificativo di questa filosofia “di fare insieme” sono gli l’abbinamenti, proposti dagli chef: i tagliolini all’Ormeasco, del Pastificio Fratelli Porro, con il tocco bianco di Alici, per richiamare la tradizione della cucina delle malghe, abbinati all’etichetta “Guglierame” di Peq Agri di Ormeasco, e ancorala Torta Di Cavoli della Pro Loco Pornassio, le salse all’aglio di Vessalico, con l’olio Raineri Bio, servite sul finger food di Pane di Gavenola.

L’appuntamento con il gusto delle “strade del mare”, quei cammini solcati un tempo da commercio del sale, darà modo ai tanti visitatori della kermesse imperiese, di conoscere le storie le tradizioni legate al cibo e alle produzioni tipiche direttamente dai produttori intervistati dal “Cucinosofo” della trasmissione “Benvenuti in Liguria” di Tele Nord.

Per le due Food&Wine experience, il sommelier A.I.S. Giovanni Revello e l’amministratore delegato di Peq Agri Marco Luzzati, proporranno in abbinamento ai piatti due etichette Guglierame: l’Ormeasco e lo Sciac-Trà DOP

Gli chef Grasso,Ursino, Carrara, Revel e il sommelier a.i.s Revello presentano le eccellenze dei territori al di là del mare in due degustazioni didattiche, sabato 4 dalle ore 16.00alle ore 18.00 , nella tensostruttura di calata cuneo

L’AGLIO DI VESSALICO IN TUTTE LE SALSE e LA CUCINA FUSION TRA ALPI LIGURI E MARE, i percorsi di gusto proposti da CNA Imperia, antiche vie del sale e SEI-CPT di Imperia, con degustazione di:AIE’, MACHETTO, PESTUN DI FAVE e TAGLIOLINI ALL’ORMEASCO AU TUCCU BIANCO DI ALICI.

Oliooliva 2023: al via le food experience delle antiche vie del sale con protagonisti aziende e prodotti tipici dell’entroterra

