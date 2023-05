Dall’8 all’11 maggio nei padiglioni fieristici di Milano Rho la tradizione alimentare incontra l’innovazione. È infatti in programma la nona edizione di Tuttofood, la grande manifestazione strettamente B2B, punto di riferimento per l’intera food community mondiale, rappresentata da produttori e distributori dei prodotti di qualità dell’intera filiera del food and beverage.

L’edizione 2023 è all’insegna della sostenibilità alimentare anche perché, come ha più volte sottolineato la FAO, la produzione agroalimentare rappresenta quasi il 10% delle emissioni di gas serra e quindi lo spreco di cibo contribuisce ai cambiamenti climatici.

L’Italia è il Paese della pasta di eccellenza

Uno spazio importante è riservato alla pasta, o meglio a TuttoPasta: da quella fresca, alla secca, fino a quella ripiena, passando per la pasta speciale e la free from, cioè priva di glutine e lattosio. Il settore è distribuito in due padiglioni – 5 e 7 – a testimonianza che anche per la pasta, Tuttofood è diventato un appuntamento imprescindibile per testare idee innovative, conoscere i trend, condividere esperienze, formarsi e informarsi. E non poteva essere che così anche perché l’Italia è il Paese della pasta, al primo posto a livello globale sia per quantità prodotta e sia per quantità consumata. Inoltre il 25% dei piatti di pasta mangiati nel mondo (cioè 1 su 4) sono fatti con pasta italiana.

Nell’ampia area riservata alla “pasta secca” sono presenti le più importanti realtà di settore ed anche aziende più artigianali, eccellenze del Made in Italy alimentare. Una di queste è Pasta Cuniola (presente al Padiglione 7, Stand B21) i cui prodotti sono un perfetto connubio tra gusto e tradizione, salute e sperimentazione.

La giovane azienda emiliana ha il pastificio (foto sopra) nelle campagne ferraresi dove produce la Pasta di Canossa utilizzando solamente il grano duro coltivato nella Tenuta Cuniola, attigua al pastificio. In tal modo dà vita ad una pasta artigianale di alta qualità a Km0. I ritmi del passato che si intersecano con la modernità della produzione, accurata selezione delle spighe, giusta macinatura, lavorazione artigianale: è questo il segreto racchiuso nel gusto della loro pasta, trafilata al bronzo dal sapore antico e dal colore unico.

Le novità presentate a Tuttofood

L’azienda ha scelto Tuttofood per presentare varie novità: la nuova linea Pasta di Canossa di Semola, con un packaging accattivante ed innovativo; nuove referenze per le linee “My instant Pasta di Canossa” e “My Instant Risotto”: alla kermesse milanese vengono presentati il fusillo con funghi, tartufo e formaggio ed il risotto al pomodoro e basilico; presentati anche tre nuovi prodotti di pasta instantanea a base di pasta integrale (al pomodoro e basilico, al pomodoro e mozzarella, al radicchio rosso) in un contenitore di carta 100% riciclabile e sostenibile.

<<Avevamo da tempo intenzione di arricchire la nostra gamma con un prodotto che fosse in linea con quello più classico e più consumato al mondo – dice Ottavio di Canossa, AD Pasta Cuniola – per cui abbiamo deciso di utilizzare il nostro grano, che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni. Il grano è l’anima della nostra pasta e vogliamo essere sicuri, chicco dopo chicco, di quello che offriamo ai nostri clienti. Per tali ragioni abbiamo deciso di immettere sul mercato la nuova Pasta di Semola, che affiancherà il nostro prodotto di punta, rappresentato dalla Pasta di Semolato. Le paste Integrali invece sono il frutto di un obiettivo: integrare le nostre referenze con prodotti ancora più in linea con uno stile di vita salutare, sempre più ricercato da una grande fetta di consumatori e che noi stessi abbiamo sempre perseguito>>.

Nuovi appetitosi prodotti e gusti pronto uso

Le ultime novità riguardano “You Eat” la nuova ed esclusiva linea di prodotti pensata per i mercati più competitivi e anche per i più giovani, in particolare per far fronte alle loro esigenze di gusto e di spesa. I gusti sono degli evergreen molto amati dagli estimatori dei prodotti italiani: pesto, pomodoro e basilico, arrabbiata, formaggio, funghi.

<<Per essere al passo con i tempi – sono sempre parole di Ottavio di Canossa (foto sopra con il padre Alvise) – abbiamo deciso di creare il nuovo brand You Eat, per riuscire a proporre un prezzo al pubblico molto vantaggioso, andando così incontro a mercati esigenti dal quel punto di vista e anche ai più giovani. Inoltre poiché la cucina asian e fusion da qualche anno ha conquistato tutti noi, la ciliegina sulla torta è stata la nascita dei risi e delle tagliatelline di semola in brodo noodles style sempre a marchio You Eat, con la speranza che vengano apprezzati dalla nostra clientela e da nuovi potenziali consumatori. Infine – chiude l’AD di Pasta Cuniola – le linee My istant Pasta e My instant Risotto che all’estero stanno andando alla grande. Abbiamo quindi deciso di rinnovarci e di proporre ai nostri consumatori nuovi gusti che potessero stuzzicare ancora di più il loro palato. Si tratta di una pasta gustosa e sana, in grado di rispondere in modo competitivo nell’immenso mercato dei prodotti preconfezionati pronti ……. in pochi minuti>>.

Ulteriori info: www.pastadicanossa.it e www.myinstantpasta.com