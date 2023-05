60Th Anniversary. Happy Birthday Automobili Lamborghini. Queste sono le parole che aprono, a tutta pagina, il sito web della Casa del Toro di Sant’Agata Bolognese.

Infatti il 7 maggio 1963, esattamente sessanta anni fa, veniva fondata la “Automobili Ferruccio Lamborghini SAS” prima denominazione di un’avventura industriale che, partendo da zero, ha rivoluzionato il settore automotive. Creando icone di stile ed evolvendosi sino a diventare oggi “Automobili Lamborghini SPA”, un’azienda conosciuta ed affermata nel mondo, che conta oltre 2000 dipendenti e che ha consegnato, nel 2022, ben 9233 vetture.

In occasione dei 60 anni di storia, Automobili Lamborghini ha previsto una serie di eventi, a livello internazionale, ognuno caratterizzato da una sua specificità, ma tutti accumunati dal desiderio di coinvolgere i clienti e le loro Lamborghini, i Lamborghini Club ufficiali, le Dealership, i fan e gli appassionati di tutto il mondo.

Il programma internazionale di celebrazioni è iniziato lo scorso gennaio con l’inaugurazione del rinnovato Museo di Sant’Agata Bolognese (BO) – dove si possono ammirare le prime creazioni visionarie del genio di Ferruccio Lamborghini, come la Miura e la Countach, seguite dalle più recenti ed esclusive supersportive come la Huracán Performante, l’Aventador SVJ, e le fuoriclasse Centenario, Sesto Elemento e Veneno, per arrivare alle recentissime prime Lamborghini con tecnologia ibrida, la Sian e la Countach LPI 800-4 – e della mostra “The Future Began In 1963”. A questi sono seguiti, per citarne solo alcuni, il “Lamborghini Day Japan – 60th Anniversary” a Suzuka e il “Lamborghini Day UK – 60th Anniversary” che il 29 aprile scorso ha riunito più di 380 Lamborghini al circuito di Silverstone.

Il 24 maggio si terrà in Italia il tour “60° Anniversario Giro” che terminerà il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna con un concorso d’eleganza aperto al pubblico a cui sono attese oltre 150 Lamborghini.