In un mondo in cui l’artificialità è la norma, Natruly conquista il mercato italiano con cibo naturale e sano e lo porta alla 21° edizione della fiera di Parma dedicata all’alimentare

Sbarcata in Italia a novembre 2021, Natruly, azienda dell’healthy food, ha visto andare a ruba i prodotti della propria offerta: nei primi 40 giorni sono stati acquistati oltre 7.000 barrette, 100% naturali, senza glutine, senza zuccheri aggiunti, 5.000 vasetti di creme, tra cui il burro d’arachidi e la crema di cacao e nocciole, senza zucchero, dolcificanti o ingredienti ad alto indice glicemico, e 2.000 tavolette di cioccolato Chocolicius, le uniche sul mercato senza zucchero e dolcificanti, dolci grazie alla fibra di cicoria. Numeri che nel primo trimestre 2022 sono più che triplicati. Con queste premesse Natruly per la prima volta scende in campo a Cibus, lo storico appuntamento internazionale che Parma ospita dal 3 al 6 maggio: Padiglione 06, Stand L010.

L’evento non può mancare nel carnet dell’azienda spagnola che è già entrata nel cuore dei consumatori italiani ed europei. Il segreto del suo successo? La capacità di innovare e proporre prodotti che non solo non fanno male, ma addirittura “fanno bene”. Prodotti diversi: composti da ingredienti sani e preparati in modo salutare. Un ventaglio di oltre 40 referenze, in packaging divertenti, moderni e riciclabili, ideate per la colazione, spuntini veloci o per diventare ingredienti di ricette sane. Per la maggior parte sono biologici. Primeggia il burro di arachidi, ritenuto in assoluto il migliore in circolazione, ma anche le creme spalmabili, le proteine e l’avena.

La sua garanzia di salubrità? «Sta nella visione aziendale, che parte da una convinzione profonda: non sacrificheremmo mai la salute per un vantaggio commerciale; non realizzeremo mai un prodotto di cui non siamo orgogliosi al 100% – spiega Niklas Gustafson, fondatore di Natruly insieme a Octavio Laguía –. Infatti ci sono prodotti cui abbiamo dedicato anche due o tre anni di ricerca prima di raggiungere la formula ottimale, in modo da soddisfare i nostri standard di salute e gusto».

É il caso, ad esempio, del cioccolato naturalmente dolce, un primato assoluto in fatto di innovazione, salubrità e sapidità grazie all’utilizzo della radice di cicoria. Obiettivo concretizzato dopo 3 anni di sperimentazioni. «Ci è voluto del tempo per ottenere la formula giusta, ma fin dall’inizio abbiamo capito che questa era una rivoluzione: oltre a funzionare per amalgamare gli ingredienti, la radice di cicoria ci ha consentito di eliminare i dolcificanti» racconta Gustafson.

Oggi la linea di prodotti include: la crema di nocciole e cacao, 4 tipi di tavolette di cioccolato Chocolicius, fondente, al latte, con arancia e zenzero, con lamponi e fave di cacao, 2 varietà di arachidi ricoperte di cioccolato, al fondente e al latte. Con un alto contenuto di fibre, la radice di cicoria ha molti effetti benefici: aiuta il rilassamento e il sonno, favorisce la digestione e il rinnovamento della flora intestinale, abbassa la glicemia, aumenta la sazietà e aiuta perdita di peso.

Come la radice di cicoria, tutti i principali ingredienti che compongono i prodotti firmati Per la prima volta Natruly tra i protagonisti di Cibus si distinguono per le proprietà benefiche. Qualche esempio? Il cavolo previene l’invecchiamento precoce e migliora il sistema immunitario; nutriente ricco di ferro (più della carne bovina) e calcio (più del latte vaccino), ricco di vitamine A, E, K e minerali come magnesio o potassio; i datteri con la loro carica di potassio contribuiscono alla salute cardiaca; i semi di girasole ricchi di proteine e acidi grassi, forniscono energia a lungo termine per il massimo delle prestazioni.