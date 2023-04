L’azienda nata nel 2021 e già attiva nell’importazione, distribuzione e produzione di prodotti ‘novel’ orientati alla sostenibilità e la rigenerazione, inaugura la sua divisione servizi.

Dopo due anni di ricerca, il Team R&D di SuperNaturale ha finalmente messo a punto un impianto di Consulenza e Design destinato a quel segmento del mondo dell’impresa impegnato nella sfida verso la transizione ecologica. Partendo in primis dall’agrifood. Un settore che impiega oltre 400.000 addetti ed è responsabile ancora del 7% di emissioni nazionali di gas serra.

‘Rendere desiderabili consumi inevitabili’ è quindi la missione di SuperNaturale.

Come?

In primis ‘istigando’ cambiamenti nelle abitudini al consumo, alimentare e non. Aiutando le imprese a comunicare con trasparenza e creatività i propri prodotti e a prendere posizioni chiare sui temi ambientali; I cittadini a esprimere scelte di acquisto consapevoli e informate.

Disegnando i processi di trasformazione di cui le imprese necessitano per convertire il proprio impatto sul sistema in cui operano da negativo a positivo; ‘Nature positive’ diremmo.

Guidando le imprese nella conduzione operativa del business, secondo principi di circolarità produttiva e maturità tecnologica nella gestione di materie prime e rifiuti.

Riccardo Zamurri, Fondatore di SuperNaturale commenta:

“Attraverso la nostra divisione Food&Beverage cerchiamo di alimentare un dibattito pubblico sulla necessità di aggiornare il nostro patrimonio gastronomico – e le consuetudini produttive ad esso legate – ai cambiamenti necessari nella gestione delle risorse naturali; per il benessere della collettività e del pianeta; e che soprattutto questo non significa decrescita e minaccia delle tradizioni ma innovazione, impresa e lavoro”

Venendo al ruolo dei ‘Novel Food’, SuperNaturale li considera come i migliori ‘ambasciatori del cambiamento’ e studia con i suoi partner – aziende, operatori Ho.re.ca., Produttori – come introdurli nelle nostre abitudini quotidiane.

In fondo c’era un tempo in cui le patate furono ‘novel food’ così come i pomodori, il mais e persino il Peperoncino. Oggi invece parliamo di alghe, le grandi rigeneratrici del mare con i loro vitali servizi ecosistemici.

Di fonti proteiche alternative e grilli ‘made in italy’; di Specie aliene spinte lontano dal proprio habitat a causa dell’innalzamento delle temperature degli oceani. Parliamo di diete Plant-based e ‘Planetariane’, di ortaggi coltivati in specchi d’acqua salini, di agricoltura su altri pianeti.

Conclude Zamurri :

“Insomma cercheremo – nel nostro piccolo – di incidere positivamente nei settori produttivi di cui ci occupiamo, perché come diciamo noi:

In un mondo dalle risorse finite, solo chi – come individuo o organizzazione – contribuirà a sviluppare un’immediata e equilibrata coabitazione tra il pianeta e i suoi ospiti, non condannerà la sua esistenza all’irrilevanza.”

Il progetto verrà presentato in anteprima nazionale a Roma Venerdì 21 Aprile, dalle ore 18:00 presso gli spazi del Vinificio.

Per l’occasione verrà presentato anche Vinicio 2022, Vino naturale nato dalla collaborazione tra Monsieur S, Vigneron Francese della nouvelle vague, Supernaturale e il Vinificio.