Un’esplosione di sapori! I piatti buoni ed anche abbondanti sono serviti in una location davvero rilassante e gradevole, unita ad un servizio attento e preciso. La cucina è ricercata e le materie prime tutte di altissima qualità che si presentano in modo elegante e raffinato. Il menù creato ad hoc in vista del giorno dell’amore è un romantico intreccio tra emozioni e buon cibo! Quale miglior dolce conclusione se non ​​una morbida torta al cioccolato, crema e caramello salato? Così si conclude il menù ideato dal ristorante per questo giorno speciale con protagonista il pesce: tortelloni, involtini e due antipasti sono solo un piccolo assaggio di quello che la Locanda del Gusto ha pensato per voi!