A Milano dal 17 al 19 giugno nella avveniristica piazza coperta Città di Lombardia, che fa da sfondo alla sede di Regione Lombardia, è in programma Viniamo + Wine & Sound, evento organizzato da Arte del Vino, in collaborazione con Ambrosiana Wine e dedicato sia a operatori e professionisti sia ad appassionati che vedrà protagoniste un centinaio di etichette fra le più rappresentative del panorama vitivinicolo italiano, ma non solo.

Le sere di venerdì 17 e sabato 18 giugno, infatti, l’atmosfera si accenderà con Wine & Sound, special party per celebrare lo spirito di gioiosa convivialità che ogni calice di vino porta con sé: alle note del nettare di Bacco si accompagneranno quelle dei dj set che animeranno la piazza.

Viniamo raccoglie alcune delle cantine più prestigiose provenienti da tutto il territorio nazionale, offrendo uno spaccato della ricca produzione enologica regionale.

Il viaggio partirà dalle regioni settentrionali: i profumi freschi e fruttati che caratterizzano i bianchi del Trentino Alto-Adige e del Friuli saranno raccontati dalle etichette dell’Abbazia di Novacella, delle Tenute Lunelli e del Castello di Spessa, insieme all’eleganza dell’iconica bollicina italiana Ferrari.

Marchesi di Barolo e Santero esprimono le due anime del Piemonte: i primi perché incarnano un grande blasone enologico riconosciuto in tutto il mondo come il barolo, il secondo ha fatto delle bollicine il proprio tratto distintivo, reinventando in chiave glam e contemporanea il momento dell’aperitivo.

Dal cuore dell’Oltrepò Pavese, la cantina Prime Alture racconterà il suo Pinot Nero, uno dei vitigni simbolo di quella zona. La tradizione vitivinicola del Veneto (dalla Valpolicella alla zona di Valdobbiadene) sarà rappresentata da nomi come Sartori, Tedeschi e Bisol che offriranno in degustazione vere e proprie icone come Amarone, Soave e Prosecco per scoprire tutte le sfaccettature di un territorio ricco e sorprendente. Gli spumanti della Cantina Valtidone focalizzeranno l’attenzione su una nuova e sorprendente identità per l’Emilia-Romagna.

Proseguendo verso il Centro Italia, Rocca delle Macìe sarà il punto di riferimento per una delle più rinomate eccellenze italiane: il Chianti Classico con il suo inconfondibile rosso rubino e l’aroma intenso e vellutato.

Il percorso si concluderà con uno sguardo sulle isole, partendo dalla Sicilia, rappresentata da una realtà storica come Cantina Pellegrino e dal suo celeberrimo marsala, ma anche dall’olio evo di Tenute Pietretagliate e Regalbesi, che da oltre un secolo e tredici generazioni producono la dop Valli Trapanesi; per concludersi in Sardegna con Siddùra che ha racchiuso nel cannonau e nel vermentino i profumi speziati di una natura libera e selvaggia.

E per non farsi mancare nulla, spazio anche alle bollicine d’Oltralpe grazie a Pommery, una delle maison di champagne più antiche e importanti, e agli Champagne selezionati e importati da Winedow.

Viniamo sarà il momento perfetto per professionisti, addetti ai lavori e appassionati per un efficace confronto diretto con le più importanti famiglie fondatrici e i produttori che portano alta nel mondo la bandiera del vino italiano. Attraverso degustazioni e approfondimenti sarà possibile cogliere l’essenza di ogni vino scoprendone la storia e le caratteristiche.

Come già ricordato, le serate di venerdì e sabato si accenderanno con Wine & Sound, lo special party che trasformerà Viniamo in un momento di pura convivialità dove il pubblico potrà sia degustare le eccellenze vinicole italiane abbinate salumi, formaggi e altre stuzzicherie selezionate per esaltare il palato, sia lasciarsi trasportare dall’atmosfera dei dj set.

Ad accompagnare la rassegna saranno presenti anche acqua Surgiva, Cedrata Tassoni e grappa Segnana, Amaro Silano 1864, gli innovativi flash mix di Nio Cocktail e Logotec per bicchieri o bottiglie completamente personalizzati.

Date, orari e costo del biglietto

VINIAMO

Piazza Città di Lombardia, Milano – Sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 dalle 12:00 alle 19:00.

Ticket 25 euro con calice, taschina e degustazioni illimitate.

WINE & SOUND

Piazza Città di Lombardia, Milano – Venerdì 17 e sabato 18 dalle 19:00 alle 24:00.

Ticket 10 euro con calice, taschina e 3 degustazioni a scelta.