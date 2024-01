Il Carnevale è una celebrazione che esplode in tutto il mondo: colori, coriandoli, feste, balli, parate, invadono tutte le strade e le piazze delle città. In questo turbinio di allegria il Portogallo è considerato il paese più festaiolo e socievole del mondo. La Capitale, Lisbona, in particolare si anima di maschere, luci e musiche per tutto il mese di febbraio, fiumi di cittadini e turisti si riversano per le strade per festeggiare, ballare e assaggiare specialità gastronomiche. Organizzare un viaggio a Lisbona durante la stagione del Carnevale, regalerà momenti di assoluta gioia e divertimento. Per rendere ancora più speciale il soggiorno è ideale alloggiare in uno degli Heritage Hotels, alberghi di charme situati nel cuore della Capitale portoghese.

Quando ha avuto origine il Carnevale in Portogallo? Le tracce di questa festa risalgono all’antichità, alle manifestazioni di carattere religioso che segnavano la fine dell’inverno e l’inizio dell’estate, si trattava di rituali di fertilità e desiderio di abbondanza per il nuovo anno che si accingeva a cominciare. Oggi il Carnevale è celebrato un pò ovunque, sia nelle grandi città che nei paesini dell’entroterra, se si organizza una vacanza nel mese di febbraio in questa terra magica si rimarrà estasiati dalla suggestiva atmosfera che si respira in ogni angolo del paese. Con il passare del tempo questa festività è diventata sempre più importante in tutto il Paese, basti pensare che è stato proprio il Portogallo ad esportare il Carnevale in Brasile ai tempi della colonizzazione. Da Lisbona a Torre Vedras, passando per Sesimbra e Lazarim le feste di Carnevale sono tante e tutte imperdibili:

Lisbona: il carnevale è una festa molto sentita in tutto il Portogallo, a testimonianza di ciò i festeggiamenti dureranno per tutto il mese di febbraio. Dal 10 al 14 febbraio 2024 ci sarà il clou dei festeggiamenti nella Capitale con il tradizionale “Carnevale dei Villani”. Durante questi giorni Lisbona sarà palcoscenico di sfilate, maschere, carri allegorici e performance che si alterneranno per tutta la giornata: dall’Alfama al Barrio Alto, dal Parque Nações a Graça, ogni angolo della città sarà un’esplosione di euforia e divertimento che radunerà milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Il programma è ricco di eventi e feste che dureranno fino a notte fonda. Trovarsi a Lisbona durante il periodo di Carnevale è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita, oltre ad assistere a spettacoli suggestivi ed a parate incredibili, sarà l’occasione giusta per assaporare i prodotti culinari tipici di questo straordinario paese e per immergersi in un’atmosfera unica al mondo.

Sesimbra: a meno di 40 chilometri da Lisbona sorge questo comune portoghese, un pittoresco villaggio di pescatori immerso in uno straordinario parco naturale. Qui la tradizione del carnevale è molto sentita, da piccolo e tranquillo centro marittimo, per tutto il mese di febbraio, questo paesino si trasforma completamente vestendosi di luci, colori e allegria: in pieno stile brasilero, il Carnevale di Sesimbra è un vero e proprio evento che anima tutto il paese e che è considerato come uno dei carnevali più spettacolari e suggestivi al mondo. I preparativi per questo straordinario evento iniziano parecchie settimane prima, nel cosiddetto periodo delle prove, quando si cominciano a preparare costumi, coreografie e scenografie. La manifestazione sarà un variopinto alternarsi di musica, danza, carri e costumi tradizionali ed originali. I momenti clou del Carnevale di Sesimbra saranno le sfilate danzanti delle scuole di Samba, quella dei clown, una delle più grandi al mondo, e quella di due gruppi di musica Axè, genere musicale nato in Brasile. I tamburi, le percussioni detteranno il ritmo alle oltre 2 mila persone attese per festeggiare tra le strade del paese.

Torre Vedras: nel distretto di Lisbona, a circa mezz’ora di macchina dal centro della città, si trova questo comune portoghese che ospita uno dei carnevali più tradizionali e popolari del Portogallo. Il Carnevale di Torre Vedras ha la particolarità di avere una prima presentazione nel mese di agosto, con 4 giorni di feste e concerti. Nel mese di febbraio il programma è ricco di eventi: il primo giorno di festeggiamenti inizierà con una delle manifestazioni più attese, il Corso Escolar, una sfilata di centinaia di studenti che sfoggeranno le loro maschere lungo tutte le strade della città. Poi la giornata proseguirà con la tradizione del Ballo in Maschera nel Parco Esposizioni Regionale. Per tutti i 4 giorni ci saranno grandi festeggiamenti, ci sarà la sfilata dei 13 enormi carri allegorici, tantissimi balli e concerti nelle piazze e la presenza dei cabeçudos e i ze pereiras, mascheroni enormi che rappresentano personaggi noti della satira e della vita portoghese, i primi, e maschere più trasgressive che suonano le cornamuse, le seconde.

Lazarim: dal 10 al 13 febbraio 2024, in questo comune distante 10 chilometri dal cuore di Lisbona, andrà in scena uno dei carnevali più genuini e popolari del Portogallo. Per le strade della città sfileranno scheletri di legno, demoni, caricature di personaggi noti e maschere che raffigurano le momentanee divisioni della comunità: se da un lato sfileranno i “Caretos”, figure diaboliche e misteriose, dall’altro le “Senhorinhas”, ovvero la loro versione femminile. Tutte le maschere hanno una tradizione molto antica, sono interamente realizzate a mano e intagliate nel legno di ontano. Il programma è ricco di eventi, si passerà dalle sfilate dei carri allegorici all’assaggio del tipico “Feioada e caldo de Farinha”, una tradizionale zuppa di fagioli e carne, dai concorsi per le maschere più belle ed originali alla corsa dei cinghiali. Il momento clou del Carnevale di Lazarim si svolgerà nel pomeriggio di domenica 13 febbraio quando avverrà la “Queima do compadre e da comadre”, una tradizione centenaria che consiste nel recitare poesie critiche nei confronti di atteggiamenti e comportamenti sbagliati di alcune popolazioni durante l’anno: un momento estremamente popolare e caratteristico che terminerà con il falò a due bambole, la Comadre e la Compadre.

Il popolo portoghese è forse uno dei più allegri, euforici e festaioli del mondo, quando decidono di festeggiare, che sia una partita di calcio, una ricorrenza o un giorno speciale lo fanno in grande stile. Decidere di organizzare un viaggio a Lisbona durante il periodo carnevalesco è la scelta migliore per immergersi in un'atmosfera gioiosa unica al mondo capace di regalare momenti indimenticabili a tutta la famiglia.