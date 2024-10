La giornalista Lucia Goracci, minacciata da un gruppo di persone vicino Sidone “nessuno ci ha aiutati”.

Dopo aver mostrato solidarietà alla giornalista ed alla donna mi viene spontaneo dirle : ma non ti era stato detto che non sono brava gente ?

Non ti era stato detto che odiano tutti gli occidentali e che se non fosse per Israele e qualche alleato li avremmo tutti sotto casa?

Non ti era stato detto che è inutile tenerteli buoni poiché per loro la tua vita ha valore zero? Non ti era stato detto che è inutile che indossi il velo tanto resti una sporca infedele?

Cara Lucia Goracci ti consiglio : rileggi la grande giornalista e donna Oriana sai di chi parlo e tienti le sue illuminanti e profetiche pubblicazioni sul comodino , leggine diverse pagine al giorno , sperando che assieme a ciò che ti è successo sulle strade del Libano ti indichino la strada giusta e sana … svegliati e cambia frasario quando parli di Israele

Auguri