Blue Sardinia ASD, in collaborazione con la FAP ACLI, organizza per lunedì 17 ottobre alle ore 18:00 un seminario informativo gratuito sulla relazione tra la dieta mediterranea e la sostenibilità ambientale.

Durante il seminario sarà analizzato il modello della Dieta Mediterranea che, oltre ad essere il più sano dal punto di vista nutrizionale, è anche il più sostenibile dal punto di vista ambientale dal momento che prevede un elevato consumo di verdura, legumi, frutta fresca e secca, olio d’oliva e cereali; un moderato consumo di pesce e prodotti caseari e un ancora più moderato consumo di carne e dolci.

L’incontro, realizzato nell’ambito del progetto EAT Sardegna, sarà curato da Giosuè Bravo, esperto in nutrizione e da Stefania Matta ricercatrice di Blue Sardinia ASD.

Il seminario si terrà presso la sede Acli di Cagliari in Viale Marconi 4. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria alla mail

bluesardiniaformazione@gmail.com