Un brand, ma soprattutto un modo di vivere e di pensare. Un nuovo concetto di moda che unisce sostenibilità, rispetto per la natura e tecnologia avanzata. Uno stile nel quale si riconosce la community Gender fluid e la Gen Z, ma che per la sua versatilità piace anche agli over 30, ai professionisti, agli sportivi e a chi vive la vita con energia ed entusiasmo. Tutto questo è Takaturna, marchio made in Italy che fa dell’etica, dell’esperienza artigiana e della creatività le proprie key words.

La collezione outerwear disegnata per l’autunno-inverno punta su capispalla, pantaloni e pull no gender realizzati con il taglio cinetico, un metodo di lavorazione antico che si basa sull’analisi dei movimenti biomeccanici naturali dell’anatomia umana ed è completamente diverso dal taglio tradizionale utilizzato normalmente, che invece fa leva sul corpo immobile. Con il taglio cinetico, che Takaturna ha perfezionato e rinnovato, i diversi capi sono realizzati con un unico pezzo di stoffa che avvolge il corpo garantendo una vestibilità ergonomica, confortevole, pratica e in sintonia con lo stile di vita contemporaneo che agli abiti richiede dinamicità e capacità di adattarsi al movimento, senza però rinunciare al look. Tutta la capsule coniuga inoltre l’alta sartorialità, che è intrinseca nel DNA dell’azienda, con le lavorazioni tecniche tipiche dell’abbigliamento sportivo per regalare a ciascun capo sia un twist originale e grintoso sia il massimo livello di comfort.

Creativa, vitale e pensata per una moda inclusiva ed etica, la collezione punta su materiali di altissima qualità, eco-friendly e provenienti dai migliori fornitori italiani che vengono selezionati per l’impiego di best practice e per l’attenzione all’ambiente e ai collaboratori. Dai tessuti leggeri ed avvolgenti ai filati pregiati, dalle passamanerie agli accessori più originali, ogni elemento che compone un capo Takaturna è all’insegna della trasparenza e dell’etica. Protagonista indiscussa della capsule è la lana nelle sue varie composizioni – lana vergine, merinos e greggia – tutte lavorate con metodi di produzione innovativi e attenti all’ambiente, per renderle calde e tecniche al tempo stesso. La natura inoltre si fonde con la tecnologia grazie a tessuti composti da 100% nylon riciclato (Econyl®) e 100% poliestere riciclato. Il risultato? Una moda top di gamma che dura nel tempo e ama l’ambiente.

Ogni indumento è realizzato made to order in modo da non avere sprechi e, sempre in ottica green, il brand vende solo online garantendo una filiera corta dall’azienda al cliente. Per facilitare l’esperienza di acquisto nell’e-commerce ci sono degli avatar, che rappresentano le diverse tipologie di target, che aiutano in modo intuitivo e trasparente la navigazione e forniscono informazioni sui costi, sul marchio, sui fornitori e sui prodotti.

Per la sua filosofia tanto nuova quanto attuale che mette al centro la persona e l’ambiente, Takaturna sta diventando un punto di riferimento per chi condivide i valori e la mission del marchio: una community dinamica e attiva composta da Brand Ambassadors che hanno un profondo rispetto del pianeta, che fanno di libertà, uguaglianza e indiscriminazione il proprio lifestyle e che decidono cosa indossare e come indossarlo.