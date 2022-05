Sarà il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ad aprire l’evento dedicato ad Economia e Salute, due grandi temi di attualità interpretati per l’occasione da Edmund Strother Phelps, Premio Nobel per l’Economia e da Gregg L. Semenza, Premio Nobel per la Medicina. Nomi di grande prestigio, entrambi ospiti nell’ambito dell’inaugurazione della SBS, San Raffaele Business School, il 30 maggio alle ore 10.15, alla Sala Convegni dell’Università San Raffaele, a Roma.



Il convegno di inaugurazione della SBS sarà un momento di riflessione sui temi Ricerca, Economia e Salute, sulle loro implicazioni nella vita di tutti i giorni soprattutto alla luce dei recenti fatti che hanno stravolto l’intero pianeta. Saranno i due Premi Nobel, voci delle due lectio magistralis, ad evidenziare, ognuno con le proprie specificità, concetti vitali per l’uomo sposando in pieno lo spirito della SBS, che è quello di offrire spunti di riflessione e di confronto tra argomenti diversi, trattati dai più prestigiosi docenti nazionali ed internazionali, grazie a partnerships di assoluto valore, e favorire così il pensiero critico e lo sviluppo delle reali esigenze dell’imprenditoria di innovazione.



E se Edmund Strother Phelps traccerà il percorso verso una buona vita, trattando il concetto di lavoro gratificante e dei benefici di una adeguata educazione aziendale, sottolineando l’importanza dell’istruzione e quanto questa debba essere sufficientemente diffusa per promuovere il dinamismo economico, Gregg L. Semenza argomentando sull’ossigeno e sulle capacità adattative delle cellule alle differenti condizioni ambientali, svelerà i percorsi della ricerca di base, fondamenta delle grandi scoperte che hanno rivoluzionato le nostre conoscenze, mettendone in risalto l’essenzialità ed i processi che rappresentano il substrato per una imprenditoria di successo.

La SBS, San Raffaele Business School, nasce dalla volontà dell’Università Telematica San Raffaele di valorizzare attraverso le nuove tecnologie gli studi economici creando corsi con indirizzi specifici sin dalla laurea triennale, orientatati al mondo del lavoro e di interesse per gli stakeholders. L’offerta didattica è in modalità e-learning, con l’utilizzo di internet e delle nuove tecnologie digitali, capace di erogare una formazione caratterizzata da un variegato ed elevato livello di attività e servizi in un’ottica di democratizzazione del sapere.

Il mese scorso l’Università Telematica San Raffaele è risultata prima per qualità della ricerca tra gli atenei telematici e quinta tra tutto il sistema universitario nazionale in base ai dati pubblicati dall’Anvur, l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca per il periodo 2015-2019. Presenti all’evento, tra gli altri, Vilberto Stocchi, Rettore dell’Università Telematica San Raffaele e Giovanni Tria, Chairman della San Raffaele Business School.