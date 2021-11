Durante Prezzemolo&Friends sarà disponibile un biglietto combinato di 25 euro per gli adulti e 22 euro per il ridotto che includerà Gardaland Park , la Miniland e anche Gardaland SEA LIFE Aquarium , l’acquario tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine, tra le quali anche i simpatici leoni marini.

Per la prima volta, dunque, Gardaland Resort prolungherà la stagione dopo Halloween, rilanciando una stagione partita con notevole ritardo e andando a sfruttare un mese, quello di novembre, nel quale le famiglie hanno ancora voglia di stare all’aria aperta e approfittare dei weekend, considerato che sul lago le temperature sono spesso più miti che in città.

Ospiti della prima giornata di apertura, sabato 6 novembre, saranno Giorgia Palmas e Filippo Magnini – accompagnati dalle figlie Mia e Sofia – che inaugureranno la prima edizione di questo speciale evento dedicato in particolar modo alle famiglie.

Gardaland presenta la prima edizione di Prezzemolo&Friends , nuove aperture speciali nel mese di novembre dedicate in particolare ai più piccoli; tutti i fine settimana , dal 6 al 28 novembre , show dal vivo, speciali decorazioni, Meet & Greet con i personaggi più amati e coinvolgenti animazioni itineranti sorprenderanno grandi e piccoli Ospiti.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini insieme alle figlie per inaugurare l’evento

