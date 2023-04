Lamezia Terme – “Amichevole di prestigio ieri pomeriggio per la Vigor Lamezia al Gianni Renda. Ad affrontare i Biancoverdi, la Rappresentativa dei Carabinieri Calabria impegnata nella preparazione atletica in vista della partecipazione a varie competizioni. Ad onorare l’incontro le presenze del Generale Comandante Legione Carabinieri Calabria Pietro Salsano, promotore della creazione di tale Rappresentativa, il Tenente Colonnello Comandante Carabinieri Gruppo Lamezia Terme Sergio Molinari e Maresciallo Comandante Stazione Sambiase Giorgio Carafa” è quanto si legge in una nota.

“La Società – spiegano – rappresentata per l’occasione dal Vice Presidente Giovanni Chirico, ha voluto omaggiare le Forze dell’Ordine presenti con la donazione di una maglia commemorativa. L’incontro, conclusosi, con la vittoria della Vigor Lamezia – concludono – ha fatto da cornice ad un pomeriggio significativo, fatto di sana competizione, di rispetto, di gratitudine nei confronti di chi ogni giorno si impegna a garantire la sicurezza dei cittadini…continua su

