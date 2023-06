Per chi fosse ancora indeciso su dove trascorrere le prossime vacanze in una meravigliosa città europea può trovare in Lisbona la meta ideale. L’incantevole capitale del Portogallo si adagia lungo la costa ovest, nella parte centrale del paese, sull’estuario del fiume Tago. Già la sua posizione permette di viverla appieno in ogni periodo dell’anno, con il suo clima mite che regala inverni piacevoli ed estati ventilate. Per questo offre in ogni stagione una moltitudine di eventi di vario genere, pronti a soddisfare anche le esigenze del visitatore più attento e curioso. Chi ama la musica, in particolare quella rock, indie ed alternative, può segnarsi in calendario le date del 6,7,8 e 9 luglio, quando il Passeio Maritimo de Alges diventerà il palcoscenico per l’evento Nos Alive 23.

La passeggiata marittima è una delle zone più ampie di Lisbona per praticare sport, soprattutto correre, andare in bicicletta o rollerblades e skate. Vicinissima al fiume, questa zona offre una vista unica sull’estuario e sulla città, oltre a importanti edifici come la torre di controllo del porto di Lisbona. Ed è la location ideale per i festival che ogni anno attraggono migliaia di visitatori. Il Nos Alive è considerato uno dei più grandi e famosi del Portogallo poiché vi partecipano, sin dalla sua nascita nel 2007, non solo i grandi nomi della musica ma anche giovani talenti. Gli artisti, nazionali ed internazionali, si esibiscono sui diversi palchi allestiti e gli spettatori non solo possono godere delle grandi performances musicali ma anche ammirare opere d’arte urbana, in quanto i nuovi artisti creano le proprie opere con materiali riciclati. Quest’anno tra i nomi in cartellone figurano anche Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Sam Smith e Jacob Colliers.

Niente di meglio, dunque, che riuscire ad unire le atmosfere romantiche, gli scorci più iconici e le vedute suggestive che la città è capace di offrire con il divertimento sfrenato di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Perché Lisbona è anche questo, capace di avere mille sfaccettature e accontentare tutti i gusti. Chi non rimane ammaliato dai numerosi vicoli attraversati dal tipico tram giallo, con le case che sembrano arroccarsi l’una sull’altra e gli incredibili colori dalle sfumature più magiche che dipingono paesaggi mozzafiato. L’Alfama è il quartiere più antico, residenza di nobili e commercianti arabi, dove dalle casas de fado si diffondono le note della musica tradizionale portoghese; il Castello di Sao Jorge è uno dei luoghi più significativi e celebri, nonché uno degli edifici più antichi della città; Praca do Comercio è la più grande piazza di Lisbona; la Baixa è il quartiere dove si concentrano i negozi alla moda, i ristoranti, i bar e le tante pasticcerie tradizionali. Si presenta come un maestoso edificio in stile romanico-gotico la Cattedrale, più volte modificata nel corso dei secoli, mentre uno dei simboli più tangibili della grande catastrofe che fu il terremoto del 1755 è il complesso del Convento do Carmo, con il suo tetto crollato che non è mai stato ricostruito.

Altro simbolo cittadino è la Torre di Belem, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco cosi come il Monstero dos Jeronimos, uno degli edifici più rappresentativi dello stile manuelino.