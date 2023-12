Mancano quattro settimane alla ventesima edizione (da record) di Marca by BolognaFiere, in programma il 16 e il 17 gennaio 2024 nei padiglioni fieristici di Bologna. L’unico appuntamento in Italia dove gli MDD (acronimo che indica la Marca Del Distributore) partner delle aree food e non food incontrano le principali insegne della DMO, cioè la Distribuzione Moderna Organizzata.

La kermesse, organizzata in collaborazione con ADM – Associazione Distribuzione Moderna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Bologna, rappresenta la prima strategica occasione dell’anno per fare business di qualità, stringere collaborazioni e sviluppare sinergie di valore per tutti gli operatori e i professionisti del comparto.

Marca by BolognaFiere 2024: i numeri di un’edizione da record

Sono oltre 1.000 gli espositori dell’edizione 2024, distribuiti in sette padiglioni e 26.000 metri quadrati di superficie netta, con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, a cui si affiancano le più importanti insegne della distribuzione moderna, membri del Comitato Tecnico Scientifico di manifestazione: Agorà Network, Brico Io, Carrefour, Conad, Consorzio C3, Coop, Coralis, Cortilia, Crai, D.It – Distribuzione Italiana, Decò, Despar, Ergon, Italy Discount, Lekkerland, Marr, Md, PiùMe, Risparmio Casa, Selex, S & C Consorzio Distribuzione Italia e Végé.

La crescita di Marca by BolognaFiere trova riscontro nel positivo andamento della MDD. Le vendite a valore sfiorano i 15 miliardi di euro, segnando un +16,9% rispetto all’anno precedente.

Il Food mantiene un ruolo chiave

Se il Food mantiene il proprio ruolo di rilievo, con più di 800 aziende che porteranno in fiera novità e prodotti di tendenza, il Non Food si conferma come segmento di grande interesse, con spazi in aumento e 250 espositori presenti. Si amplia in quest’area il paniere dei prodotti per la cura della casa e per la cura della persona, con particolare attenzione ai temi dell’efficacia e della sostenibilità, mentre aumentano di pari passo le soluzioni legate al packaging, ai servizi e alla logistica.

Confermati i due format Marca Fresh e Marca Tech

Marca Fresh, realizzata in collaborazione con SGMarketing, può contare sulla presenza di importanti aziende specializzate nel settore dei prodotti freschi e freschissimi, proporrà un ricco programma di convegni dedicati alle innovazioni del comparto e alla sostenibilità.

Invece Marca Tech è l’hub espositivo dedicato a packaging, logistica, materie prime, ingredienti, tecnologia e servizi per la distribuzione moderna organizzata. A gennaio festeggerà i suoi primi 10 anni e sarà il palcoscenico per affrontare, con un approccio innovativo e sostenibile, i topic riconducibili alla supply chain dei prodotti a marchio del distributore.

Megatrend di consumo: il ruolo chiave della MDD

Secondo l’ultima rilevazione Circana, nel largo consumo confezionato la marca commerciale raggiunge traguardi sempre più significativi, generando vendite per quasi 15 miliardi di euro, con un trend positivo del 16,9% rispetto all’anno precedente, e una quota a valore che si attesta al 21,9%, a conferma della crescente preferenza accordata dai consumatori ai prodotti della MDD.

È il biologico il segmento di mercato dove la marca commerciale incide particolarmente, avvicinandosi alla metà delle vendite totali (46,7% del totale, +6,8% su anno precedente) per oltre 800 milioni di euro a valore. Dati estremamente positivi arrivano anche dai prodotti a valenza territoriale, come le referenze Dop e Igp, apprezzate dai consumatori per la genuinità e l’autenticità nei prodotti di alta qualità. In questo ambito la MDD genera vendite per oltre 700 milioni di euro, in crescita del 7,3% e con una quota di mercato robusta che si attesta al 40,5%.

Crescita a doppia cifra per i prodotti Free From

Il segmento Free From vive un’esplosione di interesse e la marca commerciale è al centro di questa tendenza con vendite a valore di oltre 51 milioni per i senza glutine (+22,6%), di circa 83,5 milioni per i prodotti senza zucchero (+37,1%) e di quasi 140 milioni per i senza latte o lattosio (+40,9%), con un consolidamento delle rispettive quote di mercato: 7,3% per i prodotti senza glutine, 9,2% per i senza zucchero e 11,8% per i senza latte o lattosio.

Anche nel fiorente segmento dei piatti pronti la MDD si distingue nettamente, con un risultato a valore che sfiora i 400 milioni di vendite, in crescita del 13,9% rispetto all’anno precedente e una quota del 26,6%.

Questi dati mettono chiaramente in luce l’ottima capacità della marca commerciale nel soddisfare la domanda legata ai principali trend di consumo, offrendo prodotti di alta qualità che appagano e rispecchiano le esigenze dei consumatori.

La nuova formula dell’IPLS

È in questo contesto che a Marca by BolognaFiere prende nuova forma l’IPLS, cioè International Private Label Selection (letteralmente “Selezione internazionale del marchio del distributore“): un’area espositiva dedicata ai prodotti novità delle aziende, raggruppati secondo 5 megatrend di settore indicati da Expertise On Field- IPLC.

Un percorso tutto da scoprire tra i prodotti locali e vicini, del made in Italy; prodotti per il benessere e la salute, free from e rich in; prodotti bio, flexitariani, vegetariani, vegani; prodotti pronti al consumo; confezioni di prodotto a ridotto spreco, costo e impatto ambientale, prodotti sostenibili.

Buyer in arrivo da tutto il mondo

Con la crescita strategica e dimensionale del mercato della MDD e della manifestazione, aumenta anche l’interesse dei buyer internazionali. Grazie alle attività di promozione all’estero messe in campo da BolognaFiere e alla collaborazione di ICE-Agenzia, è confermata la partecipazione di buyer provenienti da Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Kossovo, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Serbia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Ungheria.

Marca by BolognaFiere: uno sguardo d’insieme

Quando: 16 e 17 gennaio 2024 nei padiglioni di Bologna Fiere

Layout espositivo: 7 padiglioni (21-22-25-26-28-29-30) pronti a ospitare retailer, aziende e business community del settore MDD.

Orari: Martedì 16 gennaio (9:30 – 18) – Mercoledì 17 gennaio (9:30 – 17:30)

Ulteriori info: cliccare su Marca by BolognaFiere