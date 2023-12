Il costruttore di Rüsselsheim lancia due nuovi veicoli elettrici: Combo Electric e Zafira Electric, che combinano le migliori tecnologie con il comfort e la libertà di guida elettrica. Inoltre sono l’ideale per il tempo libero, i viaggi a lunga raggio o come veicoli navetta. A seconda della variante, Opel Combo offre spazio per un massimo di sette persone mentre la Zafira può ospitare comodamente fino a nove passeggeri.

<<Il nuovo Opel Combo Electric e la nuova Opel Zafira Electric – ha dichiarato Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia – sono le vetture ideali per la vita familiare di tutti i giorni e per i servizi navetta. Con tanto spazio e tecnologie all’avanguardia, oltre a un design ultramoderno, mostrano il nostro approccio al futuro della mobilità, un futuro elettrico. Ecco perché le varianti elettriche a batteria offrono ora un’autonomia ancora maggiore rispetto a prima. Per Opel, questa è una mobilità a misura di famiglia, ma sostenibile e sensata>>.

Le due nuove arrivate si fanno subito notare con un frontale ridisegnato. Per la prima volta, entrambe le vetture sfoggiano con orgoglio l’audace e puro Opel Vizor, il frontale caratteristico del marchio tedesco. Con l’Opel Blitz al centro, il Vizor si estende senza soluzione di continuità nei fari a LED. E nel cruscotto completamente digitale, il guidatore e il passeggero anteriore possono usufruire di sistemi di infotainment intuitivi con schermo touch a colori da 10 pollici basati sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, Inc2. – connessione wireless per smartphone e ricarica induttiva inclusa.

Nuovo Opel Combo Electric: massima flessibilità in un design moderno

Opel Combo è il veicolo ideale per la famiglia. Il nuovo modello continua a offrire i punti di forza collaudati e aumenta il piacere di guida e di viaggio con nuove tecnologie, soluzioni di connettività e dettagli di comfort. I clienti possono ancora una volta scegliere tra due lunghezze del veicolo: la versione da 4,41 metri (L1) offre spazio per un massimo di cinque persone, mentre la versione da 4,76 metri (L2) può ospitare in opzione fino a sette passeggeri su tre file. Se lo si desidera, Opel Combo Electric offre ulteriore flessibilità con tre sedili singoli nella seconda fila. I passeggeri godono della vista migliore grazie al tetto panoramico con protezione solare ad attivazione elettrica e al versatile vano pensile. In totale, 27 vani portaoggetti con una capacità totale fino a 186 litri offrono molto spazio per gli oggetti essenziali per il viaggio o per gli oggetti di uso quotidiano.

Che si tratti di pianificare una vacanza o un grande acquisto, il nuovo Opel Combo Electric è il compagno giusto. A seconda della configurazione dei sedili, il nuovo arrivato offre tra 775 e 4.000 litri di volume di carico. L’esclusiva possibilità di accesso al vano di carico tramite il vetro apribile separatamente nel portellone posteriore e lo schienale del sedile del passeggero ripiegabile sono particolarmente pratici durante le operazioni di stivaggio.

Maggiore autonomia: fino a 330 chilometri (WLTP) con una singola carica

Il nuovo Combo elettrico a batteria, in particolare, offre una mobilità a misura di viaggio e a risparmio di risorse senza compromessi. Da un lato, grazie alla pratica posizione sotto il pavimento della batteria da 50 kWh, ha uno spazio esemplare nel bagagliaio. Il nuovo veicolo elettrico è piacevole da guidare e rende ancora più gradevole il viaggio “a zero emissioni locali”. Può percorrere fino a 330 km (secondo WLTP) con una singola carica, circa 50 chilometri in più rispetto al modello precedente. Ciò è reso possibile dall’ulteriore sviluppo della catena cinematica completamente elettrica e dalla pompa di calore ad alta efficienza, che aiuta a preservare l’autonomia della batteria alle basse temperature.

Alimentato dal motore elettrico da 136 Cv e 260 Newton metri di coppia, il nuovo Opel Combo Electric può raggiungere una velocità massima di 135 km/h. A seconda delle preferenze personali, i conducenti possono scegliere tra le modalità di guida Eco, Normal e Power. Per garantire una guida particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, Opel Combo Electric è dotato di un sistema di frenata rigenerativa che può essere regolato in tre livelli di recupero utilizzando le leve dietro il volante. Il caricabatteria di bordo permette di ricaricare in corrente alternata a 11 kW. La batteria può essere ricaricata all’80% della sua capacità in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica pubblica da 100 kW.

La sicurezza prima di tutto: 18 sistemi di assistenza all’avanguardia

Anche la sicurezza fa parte di un viaggio rilassato. E questa è una priorità assoluta sia per entrambi i nuovi modelli elettrici. Per la prima volta nella sua storia, lo spazioso Opel Combo è dotato dei fari IntelliLux LED Matrix, adattivi e antiabbagliamento, ai vertici della categoria. Un totale di 14 elementi Led, sette su ciascun lato, assicurano che la strada sia illuminata in modo ottimale al buio e senza abbagliare gli altri utenti della strada. La Opel Zafira è inoltre dotata di fari full Led che illuminano la notte, offrendo al guidatore la migliore visibilità.

In totale, Combo Electric e Zafira Electric offrono ciascuno fino a 18 sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia. I punti salienti includono l’Adaptive Cruise Control con funzione stop & go e la telecamera posteriore ad alta risoluzione a 180 gradi. Intelli-Grip con Hill Descent Control offre una presa salda su superfici difficili come neve, fango o sabbia. I sensori anteriori e posteriori, nonché la protezione laterale e l’avviso di angolo cieco facilitano le manovre in sicurezza. Numerosi sistemi aggiuntivi come il Driver Attention Alert, il Traffic Sign Recognition, il Lane Keep Assist e il Forward Collision Alert con frenata di emergenza completano la gamma.

La sicurezza e il comfort sono ulteriormente aumentati dall’abitacolo ergonomico, che è stato ridisegnato in entrambe le monovolume. Inoltre i clienti possono ordinare il display informativo per il conducente da 10 pollici completamente digitale, che fornisce tutte le informazioni importanti (anche dal sistema di navigazione) e, per le varianti elettriche a batteria, fornisce anche informazioni sul consumo di energia e sulla ricarica.

I nuovi sistemi di infotainment con schermo touch a colori da 10 pollici utilizzano la piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies2 e consentono, tra le altre cose, funzioni grafiche, multimediali e di visione artificiale all’avanguardia. Inoltre, importanti funzioni possono essere gestite tramite il riconoscimento vocale naturale “Hey Opel”. Gli smartphone compatibili possono essere collegati in modalità wireless ai sistemi multimediali del veicolo tramite Apple CarPlay e Android Auto e caricati induttivamente.

Nuova Opel Zafira Electric: la navetta VIP comoda e ultramoderna per un massimo di nove persone

Chi vuole viaggiare con una famiglia numerosa o ha bisogno di un veicolo flessibile e comodo per offrire servizi navetta, troverà nella nuova Opel Zafira Electric quello che cerca. La monovolume di grandi dimensioni è disponibile in due lunghezze (4,98 metri e 5,33 metri) e offre spazio per un massimo di nove persone. Se lo si desidera, può essere particolarmente confortevole nella parte posteriore con quattro sedili indipendenti vis-à-vis. Le porte scorrevoli elettriche controllate da sensori su entrambi i lati del veicolo facilitano l’ingresso e l’uscita dalla secomda e terza fila. Il tetto panoramico in vetro, disponibile come optional, crea una sensazione di spazio ancora più arioso e consente una visione chiara del cielo.

La nuova Opel Zafira ha un volume di carico fino a 1.500 litri nella configurazione a nove posti. Con cinque posti a sedere si possono trasportare fino a 3.000 litri e 4.900 litri con due o tre persone a bordo. Un’ulteriore praticità è data dall’altezza della nuova Opel Zafira Electric: con soli 1,90 metri è perfettamente adatta ai parcheggi sotterranei.

Viaggia più lontano: fino a 350 chilometri (WLTP1) con una singola carica

In termini di efficienza e autonomia, la nuova Opel Zafira Electric è ancora migliore di prima. La monovolume completamente elettrica è disponibile con batteria da 50 kWh o 75 kWh. Con la batteria da 75 kWh ulteriormente sviluppata, è possibile un’autonomia fino a 350 chilometri (WLTP1) tra una sosta di ricarica e l’altra, oltre 20 chilometri in più rispetto a prima. Per aumentare ulteriormente l’efficienza energetica, la Opel Zafira Electric è dotata di frenata rigenerativa. Il sistema può essere regolato su tre livelli di recupero utilizzando le leve del cambio situate dietro il volante. La navetta e il tuttofare per famiglie possono essere ricaricati rapidamente con corrente alternata utilizzando il caricabatterie di bordo da 11 kW, di serie. In una stazione di ricarica rapida da 100 kW in corrente continua, la batteria da 50 kWh può essere ricaricata a circa l’80% della capacità in circa 38 minuti (45 minuti per la batteria da 75 kWh).

La nuova Opel Zafira Electric è alimentata da un motore elettrico da 100 kW/136 CV. La coppia massima di 260 Newton metri è disponibile fin dalla prima pressione dell’acceleratore, in modo che il monovolume a zero emissioni locali possa accelerare rapidamente fino a una velocità massima di 130 km/h. A seconda delle proprie preferenze, i conducenti possono scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Eco e Power.

Con la nuova Opel Zafira Electric e il nuovo Opel Combo Electric, le famiglie, i servizi navetta e chiunque abbia bisogno di un veicolo spazioso, flessibile e confortevole per trasportare fino a 9 persone potranno viaggiare in modo ancora più moderno ed efficiente. Nelle prossime settimane Opel aprirà gli ordini per le due grandi monovolume.