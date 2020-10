di S.C.

Salsomaggiore, 3 Ottobre- Se qualcuno guardasse il nostro pianeta dall’alto invece che chiamarlo pianeta terra lo chiamerebbe pianeta acqua,il 71 % della superficie del pianeta è occupato dall’acqua, pensate che l’acqua potabile di questo 71% è solo il 2,5% sembra una proporzione veramente incredibile e per anni e per millenni questa quantità d’acqua è stata sufficiente per tutte quelle attività umane, oggi ci troviamo in una situazione nella quale l’acqua diventerà sempre più un bene prezioso.

Parte da Salsomaggiore Terme il percorso “Acqua che Passione”, la città che ha fatto dell’acqua la sua forza.

“Un percorso che vuole riposizionare e valorizzare la città e tutto il territorio con un nuovo brand “Acque che Passione” dove l’esperienza con l’acqua è un’esperienza unica ,ed ha portato a Salsomaggiore turismo ricchezza e salute diventando citta’ sanitaria ricca di alberghi e terme” come -afferma- il sindaco Filippo Frittelli.

Un evento ideato e organizzato dal grande ed infaticabile Lele Mora che in maniera professionale è riuscito ad associare un importante team di relatori insieme ad alcune personalità importanti in termini di competenze: il sindaco Filippo Frittelli, l’assessore Pasquale Gerace, Alessandro Leto, Antonio Negri, Bologna Franco e l’ing nucleare Roberto Lenti, per parlare di acqua aiutandoci a comprendere lo straordinario livello di sfida che abbiamo di fronte, quando ci troviamo a parlare di risorse idriche,all’interno di un contesto naturale straordinario che è quello di Salsomaggiore e dell’Emilia.

Persone che avvertono una sorta di evocazione,una passione particolare per il territorio e anche per questa sfida specifica dell’acqua che richiama l’idea di salute e bellezza.

Salsomaggiore è conosciuta in tutto il mondo proprio per le caratteristiche di queste acque salsobromoiodiche con la capacita’ di curare soprattutto con le inalazioni, diversi disturbi e patologie, dalle problematiche respiratorie e polmonari, a quelle ginecologiche e antinfiammatorie come l’artrosi degenerative.

Ma Salsomaggiore e’ anche relax con Hotel e Spa di lusso dove coccolarsi con massaggi e fanghi , un posto bellissimo dove potersi rilassare con lunghe passeggiate .

Il tema acqua e’ di importanza internazionale , degno di attenzione ,e Salsomaggiore deve essere valorizzata per questo, quindi grazie a Lele Mora per il suo impegno e la sua sensibilita’ e a tutti i relatori ,un plauso all’amministrazione comunale al sindaco Filippo Frittelli e all’assessore Pasquale Gerace con l’augurio che la città torni ad essere la Salsomaggiore di sempre.

