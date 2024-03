RED BULL TURN IT UP arriva per la prima volta in Italia: l’appuntamento con la DJ competition targata Red Bull è per SABATO 23 MARZO A BARI AL DEMODÉ CLUB.

Nato a Taiwan nel 2020, il format di Red Bull dedicato al mondo del clubbing arriva finalmente anche nel nostro Paese. Le premesse sono semplici: quattro squadre di DJ si sfidano per conquistare il pubblico e accendere il party.

Un vero e proprio torneo, dove i quattro team formate da due DJ ciascuna, selezioneranno le tracce partendo da un tema assegnato a sorpresa e creeranno mix inediti e sorprendenti. Unico giudice: il pubblico, che decreterà i vincitori dopo i vari round.

Le crew che si contenderanno la vittoria saranno: TOUCH THE WOOD da Roma, HELLHEAVEN 11 da Napoli, BOUNCE CULTURE da Bari e BACK 2 BLACK dal Salento.

Host della serata al Demodé Club di Bari del 23 marzo sarà Victor Kwality, già conduttore – a metà anni 2000 – di una chart su MTV, frontman degli Ln Ripley al fianco di Ninja dei Subsonica, con due album solisti all’attivo e numerose collaborazioni con artisti come Salmo, Linea 77, Gemitaiz, Nitro. È oggi direttore musicale, insieme a Frenetik, di Asian Fake. A scaldare il pubblico con il dj-set di warm up a partire dalle 22.00 sarà Dj Fato, mentre il set di chiusura, dopo la proclamazione del team vincitore, è affidato a Valentina Marenaci.