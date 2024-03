Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Europe NV, Filiale Italia, commenta così il ritorno dell’eBike Tour: “Abbiamo pensato a questo tour per dare la possibilità a tutti di provare la bontà delle eBike, di quanto sia facile e accessibile pedalare anche su lunghe distanze, in città o per sentieri ripidi, e individuare la eBike perfetta per le proprie esigenze. È più facile appassionarsi all’eBike e adottarla come pratica di mobilità se la si conosce bene. La presenza degli esperti della rete YEEC, inoltre, permetterà di scoprire la gamma in ogni dettaglio e di attingere a consigli e suggerimenti pratici per un uso ideale, su qualsiasi superficie e per qualsiasi motivo”.