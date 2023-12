Come ogni anno, l’organizzazione londinese Destination Events, offrirà alla città di Roma una serie di concerti per le festività, all’interno di alcune delle più suggestive basiliche della città Eterna. Il ciclo di spettacoli, eseguito dalle compagini di musica sinfonica e da camera provenienti da prescelte formazioni musicali delle high school degli Stati Uniti, si integra alla storica Rome Parade del nuovo anno, che vedrà centinaia di musicisti – tra marching bands americane, gruppi folklorici italiani, majorette ed artisti di strada, illuminare gioiosamente il centro storico per tre ore di programmazione nel pomeriggio del primo giorno del 2024.

Il calendario dei dieci concerti, in programma dal 29 dicembre al 2 gennaio, si svilupperà all’interno di prestigiose cornici ecclesiali quali la Basilica di San Pietro in Vaticano, la Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, la Chiesa Santa Maria in Portico Campitelli, la Basilica di Sant’Andrea della Valle, la Basilica di Santa Maria in Montesanto.

In programma un’ampia selezione di composizioni internazionali di musica sacra, classica e natalizia, espressa nei generi sinfonico e corale. A suonare saranno, in ordine cronologico (con più concerti per alcuni gruppi), Vestavia Hills High School Choir dall’Alabama, West Boca Raton Community High School Chorus e West Boca Raton Community High School Brass & Woodwind Choirs dalla Florida, Edward C. Reed High School Concert Band dal Nevada, Archbishop Riordan High School Concert Band dalla California, Woodward Academy Concert Band dalla Georgia, Charlottesville High School Wind Ensemble dalla Virginia, The Great Oak High School Jazz Ensemble ‘Soul Tree’ dalla California e il romano Coro polifonico Beato Angelico della Minerva.

Una straordinaria opportunità che consente agli educatori e ai loro studenti di vivere in Italia un’esperienza unica e al pubblico romano di conoscere da vicino i repertori e il talento di centinaia di giovani musicisti. L’ingresso è gratuito e libero a tutti.

È prevista, infine, per la mattina del primo gennaio, anche un’esibizione all’interno del parco natalizio a tema “Christmas’ World”, nel cuore di Villa Borghese (ingresso a pagamento con info sul sito ufficiale della manifestazione)