Soddisfazione da parte della preside D’Alimonte. “La nostra scuola intende portare avanti per il futuro questo progetto di realizzazione degli orti delle aromatiche in cui coinvolgere gli alunni della scuola.”

“Ringraziamo la scuola, le maestre e i bambini per aver permesso la realizzazione dell’orto.”, commenta la presidente Petrucciani, “Partecipazione attenta dei bambini e anche dei genitori con conclusione tra canti natalizi.”

Nella mattinata del 20 dicembre, a conclusione delle attività svolte nelle scuole per la festa dell’albero 2023, il Co.n.al.pa. Pescara – Chieti ha organizzato la “Festa delle erbe officinali” presso il plesso scolastico Renzetti dell’Istituto Comprensivo 10.

