Prima della conclusione della cerimonia, sono stati premiati 17 militari distintisi in attività istituzionale.

La cerimonia, moderata da Lucia De Luca e dal Maggiore Stefano Santuccio, Comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, è stata impreziosita dagli alunni degli Istituti Comprensivi Chindemi di Siracusa e Majore di Noto che hanno accompagnato con tamburi la rivista militare ed intonato l’Inno Nazionale, dal quartetto d’archi “La Giga”, dai pupi del Teatro Alfeo e dal giovane Samuel che, con la collaborazione di un complesso composto da carabinieri in servizio e in congedo, ha intonato una canzone da lui composta dal profondo significato simbolico.

Siracusa- Ieri sera la manifestazione ha avuto inizio alle 19.00 all’interno del Teatro Comunale alla presenza del Prefetto, di una rappresentanza di Sindaci dei 21 Comuni della provincia, delle Autorità civili, militari e religiose e con la partecipazione di una nutrita rappresentanza di alunni degli istituti d’istruzione della provincia, con lo schieramento di un reparto di formazione composto da militari in Grande Uniforme, rappresentanti delle Stazioni Carabinieri della provincia, e da Carabinieri delle varie specialità, oltre che a una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni combattentistiche e d’Arma con rispettivi Labari, fra cui quello del Libero Consorzio Comunale e della Città di Siracusa, si è schierato sul palco del teatro dove alcuni giovani della Cooperativa Sociale T.M.A. group hanno letto il messaggio augurale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi.

