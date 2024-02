Dalla BIT 2024, la Borsa Internazionale del Turismo che si è svolta ad inizio mese a Milano, è partito il conto alla rovescia per la 32ª edizione di Tipicità Festival, l’ecosistema del bello e del buono che dal 9 all’11 marzo porterà al Fermo Forum racconti e suggestioni dai territori, prodotti della tradizione, manualità che si fa arte e tutto quello che nell’era contemporanea si declina con il concetto di esperienza.

Tipicità Festival è Armonia di Sapori e Territori

Il tema dominante dell’edizione 2024 è “Armonia di sapori e territori”. Infatti dal 9 all’11 marzo si parlerà di Marche come terra di cibo e benessere, si assaggeranno le specialità tipiche delle identità locali, si esploreranno tutte le dimensioni dell’esperienza in un percorso espositivo nato per narrare, attraverso un coinvolgente susseguirsi di incontri ed eventi, le meraviglie del paesaggio, i tesori della manualità e dell’enogastronomia marchigiana ed italiana. Armonia ed esperienza sono le parole “chiave” di un’edizione che si pone l’obiettivo di raccontare e far vivere i nuovi significati che il termine “tipicità” assume nell’era contemporanea, dalla cucina al design, dal rapporto col territorio a quello con le nuove tecnologie.

<<In linea con il Dna che l’ha caratterizzata fin dalla sua nascita – ha detto Angelo Serri, Direttore Tipicità – in questa edizione Tipicità continua a percorrere nuovi sentieri aprendosi a mondi lontani e ad antiche culture, esplorando ancor più profondamente percorsi del benessere e del buon vivere, confermandosi come aggregatore di comunità vicine e lontane. Il Festival ribadisce il suo fondamentale ruolo di punto d’incontro di una moltitudine di territori e di generatore di innovative idee condivise>>.

Tipicità Festival per esplorare le dimensioni del bello e del buono

Tipicità Festival, che occuperà diecimila metri quadrati di superficie coperta del Fermo Forum, esplorerà tutte le dimensioni del bello e del buono, con un palinsesto che metterà a confronto esperienze di viaggio, racconti dalla vigna, degustazioni e show cooking, laboratori e tanti approfondimenti all’interno di cinque spazi eventi e nelle aree animazione che, come altrettante pittoresche piazzette, arricchiscono il percorso espositivo.

Tipicità Festival, come già accennato, è anche esperienza di viaggio, una grande collezione di modi nuovi e antichi che permettono al viaggiatore di arrivare al cuore delle comunità locali e vivere il territorio. Il “tuffo nei localismi” sarà al centro del rinnovato format offerto dal percorso espositivo di “Tipicità experience” che, aprendosi ad esperienze di viaggio e di gusto del Belpaese, mira a restituire tutti i colori della tipicità d’Italia.

Tante le conferme ed altrettante le novità. Tra queste ultime il focus sul Giappone, la presenza di delegazioni da Francia, Germania, Ucraina e nuove aree per raccontare le Marche e il Belpaese con modalità e formule di promozione contemporanee.

Stelle e talenti in Accademia

Accanto alle novità anche alcune conferme. Vengono riproposte due aree da sempre distintive della manifestazione: Accademia, arena show per grandi chef e giovani talenti, e “Lievito & Fermento”, uno spazio dedicato ad un distretto in vivace evoluzione, colorato speaker corner dove si racconta il mondo dei grani antichi, delle tecniche innovative, dei lieviti madre, delle farine, delle magie del forno e di tutto ciò che richiede tempo e pazienza per essere assaporato e valutato nei giusti modi.

Infine l’obiettivo si allarga ulteriormente, per accogliere esperienze che raccontano la tipicità di oggi in Italia, analizzandola e restituendola in tutte quelle sue più esclusive tonalità che ne fanno un patrimonio veramente unico, giusto orgoglio del nostro “Stivale”.

Il programma: un ricco palinsesto di eventi per dare voce all’eccellenza

Il programma della tre giorni prevede oltre 150 eventi: non solo tavole rotonde, talk show e convegni destinati ad affrontare le tematiche al centro del presente e a scansionare le grandi incognite del futuro, ma anche la partecipazione di realtà ospiti provenienti da altre regioni italiane e dall’estero. Il centro del padiglione sarà dominato dal racconto del territorio, mentre l’esperienza enogastronomica tornerà ad essere protagonista nel “Teatro dell’esperienza”, dove le destinazioni turistiche si trasformano in spettacoli del gusto capaci di stimolare i sensi. In questo contesto gli chef diventano ambasciatori delle proprie terre e si affiancano ad artigiani, guide escursionistiche, narratori del territorio e a tutti coloro che rendono unica l’esperienza di viaggio.

La Cantinetta: spazio alle degustazioni per esperti e curiosi

Nella nuova “Cantinetta”, spazio alle degustazioni di vino per esperti, curiosi, winelovers ed aspiranti tali che, come nella migliore tradizione italiana della cantina intesa come fucina di idee, accoglierà e renderà protagonisti i personaggi appartenenti a questo ambiente: vignaioli, olivicoltori, agricoltori custodi di specie dimenticate, produttori di conserve, salumi e formaggi che celebrano la diversità dei nostri territori.

Tipicità Festival: gli organizzatori

Tipicità Festival 2024 è organizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con Regione Marche ed un nutrito pool di partner comprendente Atenei, aziende, entità territoriali ed Istituti alberghieri ed il supporto del project partner Banco Marchigiano. Infine, da quest’anno la kermesse fermana ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.