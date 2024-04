Preparati ad essere trasportato nel cuore della Sicilia con SicilyFEST London, un imperdibile evento che celebra la Sicilia a Londra e, in quattro giorni, cattura l’essenza di questa incredibile isola del Mediterraneo.

Immaginati di passeggiare per un vivace street market pieno di venditori siciliani che mostrano con orgoglio i loro tesori culinari. Dalla pasta fresca ai golosi arancini croccanti e ai deliziosi cannoli, preparati a imbarcarti in un delizioso viaggio attraverso il ricco patrimonio gastronomico siciliano. Ogni assaggio è un sapore della tradizione, tramandato di generazione in generazione e pieno di storia, non solo di sapore. SicilyFEST è cibo e molto di più! Immergiti nel vivace spirito della Sicilia con live performance di rinomati artisti siciliani e non solo, come Pino D’Angiò, Orchestra de La Notte della Taranta, Shakalab e Lello Analfino. Ti senti ispirato? Assisti a showcooking interattivi, organizzati in collaborazione con APCI UK, tenuti da chef affermati che condivideranno i segreti della cucina siciliana (pasticceria, pasta fresca, biscotti alle mandorle, cous cous e altro!). Questa è la tua occasione per riunire i tuoi cari e i tuoi amici e celebrare alla maniera siciliana: in una “piazza”, circondato da buon cibo, musica e risate. Proprio come le tradizionali sagre del sud Italia, SicilyFEST ha come obiettivo quello di creare un senso di comunità e apprezzare i piaceri semplici, ma fondamentali della vita.

Amanti del vino e divertimento per tutte le età

Non dimenticare di visitare l’angolo Wines of Sicily, dove potraigustare una selezione di vini siciliani e Marsala in collaborazione con WineSicily e Hospitalian UK. Sabato e domenica, porta con te tutta la famiglia! Il Kids Corner, gestito in collaborazione con l’associazione Children do Matter, terrà intrattenuti i più piccoli tra un arancino, un gelato e una live performance.

Non perdere l’occasione di vivere la magia di SicilyFEST London!