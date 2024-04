L’esperienza diretta è uno dei motori più forti del cambiamento e Zero Motorcycles lo sa meglio di qualunque altro brand. Per questo motivo il costruttore californiano parteciperà da protagonista alla prima edizione di EICMA Riding Fest al Misano World Circuit Marco Simoncelli, nel fine settimana del 27 e 28 aprile.

L’evento, organizzato e promosso dall’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano in occasione del suo 110° anniversario, sarà infatti una grande festa dedicata a tutti i motociclisti, a cui si potrà accedere gratuitamente registrandosi sul ticket shop del sito ufficiale di EICMA.

Al centro di tutto ci saranno ovviamente le due ruote, ma anziché essere semplicemente esposte, le oltre 280 moto presenti potranno essere guidate in sessioni di test ride pensate appositamente per le diverse tipologie. Tra queste anche quattro proposte dell’innovativa gamma Zero Motorcycles: S, FXE, DSR/X e FX.

In un mini-tracciato ricavato nel paddock del circuito, si potranno guidare due dei modelli Zero dedicati ai possessori di patente A1 o B, soluzioni ideali per i motociclisti di ogni livello, neofiti compresi, grazie alla potenza massima di 11kW e all’esperienza di guida accessibile e coinvolgente. Zero S è basata sulla performante piattaforma delle sorelle maggiori SR/F e SR/S, con il nuovo motore Z-Force 75-7 che, grazie all’erogazione immediata della coppia tipica dei motori elettrici, garantisce prestazioni decisamente superiori rispetto a un’unità termica di pari categoria. Tutto ciò con un’autonomia dichiarata fino a 248km nel ciclo urbano e l’impatto estetico maturo ed emozionante che solo una moto elettrica full-size può offrire.

Anche Zero FXE potrà essere provata nello stesso contesto, per apprezzarne l’anima urbana senza compromessi. Con i suoi 11kW per 140kg e l’impostazione di guida da supermotard, FXE è infatti la soluzione ideale per coniugare l’innovazione elettrica con la massima agilità nel traffico cittadino.

Poco distante, in un apposito percorso off-road, saranno disponibili per un test ride anche le Zero più orientate alla polvere. La DSR/X è la adventure bike del marchio californiano, come ben testimoniato dai cerchi a raggi di serie, equipaggiati con pneumatici Pirelli Scorpion Trail II. Una dual sport pronta a tutto, grazie ai 229 Nm del motore Z-Force 75-10X, alle sospensioni regolabili Showa e al sistema Offroad Motorcycle Stability Control (MSC) di Bosch, che garantisce sicurezza e controllo in tutte le condizioni di trazione.

Nello stesso fettucciato si potrà provare anche l’agilissima Zero FX, la moto nata per il divertimento silenzioso in fuoristrada, ma perfetta anche per districarsi tra gli impegni di tutti i giorni in città. I suoi segreti? La ruota anteriore da 21” e l’adrenalina delle prestazioni elettriche, con 44 cv e 106 Nm istantanei per appena 131 kg.