L’aria fredda, che ha raggiunto l’Italia negli ultimi giorni, è stata di portata davvero eccezionale per il periodo. Si è trattato di aria di lontana origine polare, piombata alle nostre latitudini in seno ad una saccatura dopo aver portato un deciso raffreddamento anche su gran parte del Centro-Ovest Europa.

Questo flusso polare ha alimentato il maltempo sull’Italia, per via di una ciclogenesi rimasta attiva per più giorni. Le nevicate, fino a quote molto basse per il periodo, sono la diretta testimonianza di un evento notevolissimo per settembre con tempi di ritorno ultradecennali.

Oltretutto, le temperature sono scese su valori straordinariamente bassi per il periodo non solo in montagna, ma anche in pianura al Nord in concomitanza di ampi rasserenamenti e durante le fasi di maggiore maltempo sul resto dell’Italia.

Detto questo, la fase fredda eccezionale degli ultimi giorni s’inserisce in un mese di settembre che ha avuto un prevalente andamento meteo opposto, cioè caratterizzato da una lunga fase tipicamente estiva con temperature sopra la norma.

Notizia non veritiera, ecco com’è andata davvero

Non è quindi corretto quanto riferito diffusamente da numerosi organi d’informazione, secondo i quali il settembre che si va a chiudere sarebbe il più freddo dell’ultimo mezzo secolo. Questa notizia è assolutamente fuorviante e non riportata correttamente la realtà delle cose.

Un conto è affermare che il freddo degli ultimi giorni ha permesso di raggiungere temperature fra le più basse degli ultimi anni. Un altro conto è semplificare erroneamente questa informazione facendola passare come se avessimo avuto il settembre più freddo da 50 anni.

Ribadiamo che il freddo di quest’ultima parte di settembre, pur eccezionale, è stato solo un episodio che non descrive tutto settembre, in quanto gran parte del mese aveva avuto condizioni di caldo persistente e anomalo.

Come evidenzia la mappa delle anomalie termiche provvisorie, alla fine a prevalere sono gli scarti positivi dalla norma non solo in Italia, ma anche in buona parte dell’Europa. Queste anomalie sarebbero state molto più marcate senza il freddo degli ultimi giorni.

Settembre 2020 poteva infatti passare come uno fra i due o i tre più caldi della storia dell’ultimo secolo. Il recente raffreddamento ha attenuato l’anomalia calda, ma non ha potuto ribaltare l’andamento complessivo del mese che chiuderà con temperature comunque superiori alla media.

