Nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci si celebra da quest’anno il Sistema Italia, la somma di quelle innumerevoli piccole, medie, grandi realtà imprenditoriali che il mondo si coccola e ci invidia.

Una di queste risponde al nome di Daniele Giovani, l’estroso designer milanese che ha saputo creare una griffe ricercata ed esclusiva nell’universo dell’accessorio donna, nello specifico nella calzatura.

E così, per la prossima primavera estate 2024, le calzature firmate Daniele Giovani Design esprimono intense note di eleganza grazie a un raffinato e ricercato appeal.

È il tributo a una donna romantica, seduttiva, che ama dettare il suo stile glamour scegliendo un’eccellenza del Made in Italy.

“Poesie a colori” è un tuffo nel passato dell’eclettico designer milanese, un carillon che ruota lieve, l’allegria dei colori e delle luci che si “mescolano” in una danza, l’incanto e la magica seduzione di ricordi lontani che riaffiorano. Quel fascino sottile che il tempo non scalfisce, che immagina, crea, regala “poesie”.

“Attraverso i colori, che creano una connessione tra corpo e mente, riusciamo a identificarci, a rappresentare la nostra personalità ma anche vivere “poetiche” ed intense emozioni”, dice il Designer che ha scelto di creare una collezione di slingback, décolleté, sandali, sabot, sneakers, flat, realizzate artigianalmente nel distretto calzaturiero delle Marche. E qui che sapienti mani si uniscono a materiali pregiati per creare modelli ricchi di dettagli unici. Daniele Giovani, alla sua terza collezione, ha voluto questa volta giocare con un’incantevole palette di tonalità pastello e accese per un’esplosione di colore, emozione e gioia. Dalle nuance più delicate, dal nude e celeste chiaro alla vivacità del fucsia, del verde, dell’azzurro, dell’orange. Immancabile la preziosità dei laminati che da sempre caratterizzano la griffe. Tacchi alti e seduttivi ma anche bon ton. Modelli per ogni tipo di occasione dove c’è bisogno di farsi notare con classe… È attraverso la sua vena cromatica, le tinte, i toni, le tonalità, le sfumature e le forme che Daniele Giovani ama esprimere femminilità, identità, personalità, regalare emozioni, suggestioni, sensazioni.