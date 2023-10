· Lo stile classico ed essenziale continua ad essere il più scelto dagli utenti

· Il colore perfetto per illuminare gli outfit autunnali? Nel 2023 è il rosso

· Le parole d’ordine della stagione sono vintage e oversize

Le tendenze della moda autunnale danno il benvenuto alla stagione dei primi freddi e dei colori caldi. Nel 2023, il mood può essere descritto come essenziale, con un guardaroba di qualità composto da capi evergreen e classici: insomma, lo stile semplice e intramontabile, già confermato da tendenze virali quali il quiet luxury e l’old money, sarà il principale trend dell’autunno/inverno 2024. Per essere alla moda, non è necessario acquistare capi nuovi, ma basta semplicemente guardare con occhi diversi il proprio guardaroba, fare scelte di moda più consapevoli e acquistare solo su ciò di cui si ha effettivamente bisogno. Dai dati raccolti da STILEO, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, emerge quali saranno i principali trend di questa stagione, e come incorporarli al meglio anche nei propri outfit di tutti i giorni.

I colori dell’autunno 2023

Questa stagione autunno/inverno è all’insegna della semplicità, quindi la palette dei colori perde naturalmente intensità e diventa più soft. Il colore pop che illuminerà gli outfit dell’autunno sarà il rosso in tutte le sue gradazioni: portato in auge dai trend beauty estivi quali la tomato girl aesthetic o lo strawberry makeup diventato virale grazie ad Hailey Bieber, questo colore sarà il vero protagonista della stagione fredda, dal rosso ciliegia alle sfumature più accese. Si può sfoggiare sia un outfit color block, sia un semplice dettaglio, come ad esempio una borsa. Anche il blu denim e il marrone in tutte le sue sfumature sono stati protagonisti delle passerelle della Fashion Week. E non possiamo dimenticare il rosa: quando si tratta di tendenze, il Barbiecore è ancora al primo posto. I trend si riflettono anche nei filtri di colore più cliccati: neutri e senza tempo, gli abbinamenti cromatici più alla moda per la stagione sono il grigio e beige, il rosso e nero e il marrone e bianco panna.

I 5 capi must have per l’autunno 2023

1. Camicia oversize

La camicia è un capo intramontabile che non può mancare in nessun armadio, ma è proprio nelle mezze stagioni che dà il meglio di sé. Abbinata ad un paio di jeans o a gonne lunghe in denim si presta sia per il lavoro che per un aperitivo, e appena si presenteranno i primi freddi è perfetta con un maglioncino a spalle. Chi desidera investire in un capo senza tempo può optare per il classico bianco, mentre chi vuole seguire gli ultimi trend sceglierà un modello oversize.

2. Blazer dai colori autunnali

Quando le temperature si abbassano arriva il momento di rispolverare i capi spalla, e giacche e blazer si prestano alla perfezione per il clima altalenante delle mezze stagioni. Per l’autunno 2023, il blazer è rigorosamente oversize, in materiali come tweed o pelle e in colori che rispecchiano la palette autunnale come marrone, cammello, blu navy e rosso ciliegia.

3. Sneakers chuncky

Le sneakers sono un must-have in ogni stagione, soprattutto per i look più casual. Non si può sbagliare con il classico bianco ma, se si vuole dare una svolta al proprio guardaroba, si può optare per un modello chunky dal sapore vintage.

4. Stivali per tutti i gusti

Come ogni anno, è arrivato il momento di dire addio ai sandali (ma solo fino alla prossima estate!) e di dare il benvenuto agli stivali. Queste calzature sono un classico intramontabile dell’autunno e nel 2023 possiamo sbizzarrirci con qualsiasi modello: dalla silhouette elegante dei Chelsea boots ai raffinati stivali da equitazione, dai modelli da cowboy al fascino punk degli stivali stringati come gli iconici Dr. Martens, ognuno può scegliere la calzatura che meglio si adatta al proprio stile.

5. Le bag sono solo mini o maxi

Per quanto riguarda le borse, tra le numerose tendenze ne spiccano due, che si trovano esattamente ai due poli opposti: infatti, si prediligono o modelli oversize e dalla forma allungata, oppure minibag dallo stile romantico. Questo si riflette anche nella classifica dei 3 marchi più popolari tra gli utenti di STILEO, che sono rispettivamente: Liu Jo, Guess e Michael Kors.

