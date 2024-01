Ma non è la sola tendenza del 2023 che spopolerà anche nell’anno nuovo: il 20% degli utenti STILEO ha affermato che durante le proprie sessioni di shopping predilige capi eleganti, e ciò significa che trend come smartorial, quiet luxury e quiet outdoor permetteranno di indossare capi eleganti e chic anche per gli impegni quotidiani. Allo stesso tempo, emerge una corrente completamente opposta: lo sportswear. Sembrano ormai finiti i tempi in cui questo tipo di abbigliamento era riservato esclusivamente alla palestra: dal report di STILEO, emerge che i capi sportivi si stanno lentamente infiltrando negli outfit di tutti i giorni, e sono la scelta principale del 19% degli intervistati. Inoltre, ben l‘81% afferma di indossare abbigliamento sportivo non solo durante l’attività fisica, ma anche per gli impegni quotidiani: quindi, nel nuovo anno, via libera a felpe con il cappuccio, pantaloni comodi e chunky sneakers.