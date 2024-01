La Volkswagen festeggia il 50esimo anniversario della Golf, la sua auto icona che in questo restyling, o meglio in questo nuovo livello evolutivo – il migliore degli ultimi 50 anni, assicurano dalla Casa madre – arriverà sul mercato nella prossima estate.

La produzione in serie di tale campionessa di vendite venne avviata a Wolfsburg nel marzo 1974. Dalla prima Golf sono stati venduti oltre 37 milioni di esemplari. Facendo la media, negli ultimi 50 anni ogni giorno più di 2.000 persone in tutto il mondo hanno scelto di acquistare una nuova Golf. Questo modello iconico compatto rappresenta pertanto l’automobile europea di maggior successo e la Volkswagen più venduta di tutti i tempi. Ora la VW presenta in anteprima mondiale l’ultimo livello evolutivo della Golf, dotato di un sistema infotainment di concezione completamente nuova e una trazione ibrida plug-in di ultima generazione.

Nuovo design delle luci

La vettura è riconoscibile dal frontale modificato. Dettagli estetici di rilievo: il logo VW illuminato proposto per la prima volta in Europa e i fari a Led di nuova concezione. Come versione top di gamma, i fari a Led Matrix Iq.Light offrono abbaglianti ad alte prestazioni con una portata fino a 500 m. Inoltre sono stati rivisitati anche i gruppi ottici posteriori a Led 3D Iq.Light per entrambe le versioni di carrozzeria.

Nuovo infotainment

Negli interni, la gamma si contraddistingue per un sistema infotainment (MIB4) di nuova concezione e dai comandi intuitivi con touchscreen visivamente separato, sotto il quale si trovano cursori touch illuminati e ottimizzati sotto l’aspetto ergonomico per la regolazione della temperatura e del volume. Altrettanto nuovi sono il volante multifunzione perfezionato e il nuovo assistente vocale Ida. In tale modo non solo è possibile gestire funzioni come il climatizzatore, il telefono o la navigazione, ma anche richiamare online informazioni su qualsiasi argomento: dalle previsioni meteorologiche alle domande di carattere generale, il tutto utilizzando un comando vocale basato sul linguaggio naturale.

Nuovi sistemi di assistenza

Per agevolare le manovre della Golf e della Golf Variant sono stati introdotti nuovi sistemi di assistenza, come il Park Assist Plus rivisitato e il Park Assist Pro, disponibile per la prima volta in una Golf, che consentono l’entrata e l’uscita dal parcheggio tramite smartphone, e la nuova visuale a 360 gradi Area View.

Nuova gamma di motorizzazioni

Le nuove trazioni ibride plug-in con funzione di ricarica rapida a corrente continua DC offrono un vantaggio in termini di potenza e un’autonomia elettrica di circa 100 km. Un’opzione particolarmente interessante per tutti gli automobilisti che non dispongono di una wallbox domestica è rappresentata dai motori mild hybrid a 48 V ad alta efficienza. La Golf GTI è ancora più sportiva: la potenza del suo motore turbo è aumentata di 15 kW, raggiungendo i 195 kW (pari a 265 Cv). Anche la motorizzazione 2.0 TSI da 150 kW (204 Cv) è stata potenziata di 10 kW1 (non disponibile in Italia). Per la gamma di lancio saranno disponibili nuove diverse propulsioni nelle varianti mild hybrid (eTSI), ibride plug-in (eHybrid e GTE), turbo benzina (TSI) e turbodiesel (TDI).

Schäfer, Ceo VW: la Golf è il cuore del nostro marchio

Thomas Schäfer, Ceo del marchio Volkswagen: <<Da mezzo secolo, la Golf rappresenta il cuore del marchio Volkswagen: mobilità accessibile a tutti con il massimo livello tecnico. Si è sempre adattata alle esigenze dei Clienti, diventando così una campionessa mondiale di vendite. Ed è proprio su questo presupposto che si basa l’ultimo livello evolutivo della serie, dotata di maggiore efficienza, comfort, prestigio e un nuovo concetto di comando. Più Golf che mai”. Andreas Mindt, Head of Design del marchio Volkswagen: “La Golf è un’icona di design. Spesso copiata, ma mai equiparata. Grazie alla sua stabilità estetica e al suo grande impatto visivo, è unica nel panorama delle compatte. Le caratteristiche distintive del design tipiche della Golf, come i montanti C, fanno da tempo parte del DNA della Volkswagen. L’essenzialità e la classe che contraddistinguono tutte le generazioni della Golf di oggi rappresentano per noi nel 2024 il punto di partenza e la fonte di ispirazione per sviluppare il design della Golf di domani>>.