Da martedì 19 settembre 2023 a Spazio5 in via Crescenzio 99/d a Roma, sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata a Sophia Loren realizzata con gli scatti di Carlo e Maurizio Riccardi: un omaggio alla diva, alla sua arte e alla sua bellezza, in occasione del suo 89° compleanno. Attraverso 40 ritratti, tra i più rari ed enigmatici dell’attrice, la mostra ripercorre la carriera del premio Oscar, icona cinematografica per eccellenza del nostro Paese nell’immaginario mondiale.

Sophia ha incarnato più volte la condizione della donna in un’Italia che cerca di rialzare la testa dopo la fine della guerra e che si incammina a grandi passi nell’epoca del boom economico. Una galleria di ritratti che la fotografano anche sul set, immersa nel suo mondo, a fianco del regista che l’ha magistralmente diretta, Vittorio De Sica, di cui nel 2024 si celebrerà il cinquantenario della morte, e a Marcello Mastroianni, che l’ha accompagnata nel suo lungo cammino personale e professionale costellato di successi.

Dagli esordi, un servizio pubblicato sulla rivista “Gente” nei primi anni ’50 (dal quale racconto di Carlo Riccardi nasce il titolo “…se mi dice bene…”), al set de “La ciociara”; dai cocktail con Marcello Mastroianni per festeggiare la fine delle riprese di “Matrimonio all’italiana”, alle infinite partenze per set lontani dall’Italia, passando per i David di Donatello consegnati dall’allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, fino alle recentissime foto dell’ultimo David con il quale è stata premiata per la sua interpretazione nel mediometraggio del figlio Edoardo Ponti.

Un piccolo omaggio ad una fra le più grandi attrici italiane di tutti i tempi, nello storico spazio espositivo nel centro di Roma dove da oltre 10 anni vengono ospitate le mostre realizzate con il materiale dell’immenso Archivio Fotografico Riccardi.