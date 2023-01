Due importantissimi ritrovamenti: l’ex archivista Bas van der Wulp di ‘Erfgoed Delft’ ha trovato una nota, finora sconosciuta, su Vermeer nel registro delle sepolture dell’Oude Kerk (Chiesa Vecchia), che mostra che l’artista ha ricevuto un lussuoso funerale, mentre in un documento dell’archivio sulle richieste di rimborso dei danni, il dipendente Babs van Eijk ha scoperto che la madre di Vermeer, Digna Baltens, ha ricevuto un risarcimento per i danni subiti alla locanda ‘Herberg Mechelen’ dopo il devastante disastro dell’esplosione della polveriera del 1654. Con queste scoperte vengono aggiunte nuove conoscenze sulla vita di Vermeer. Entrambi gli oggetti d’archivio possono essere visti nella mostra dal 10 febbraio al 14 giugno 2023.

Registrazione della sepoltura

La menzione finora sconosciuta di Vermeer in un registro funerario della Oude Kerk, dove l’artista è sepolto, afferma che al funerale di Vermeer, il 16 dicembre 1675, la bara fu portata da non meno di quattordici portatori e che la campana della chiesa suonò per un tempo. L’esatta registrazione della sepoltura recita quanto segue: ’16 dicembre (1675): Johan Vermeer, pittore dietro il N[ieuwe] Kerck aen de O[ude] Langendijck. tomba propria. 14 portatori, 1 suono di campana. 8 figli minorenni, 3 figli maggiorenni”.

Funerale di lusso

Il sospetto iniziale che la gilda potesse aver pagato per il suo funerale sembra improbabile. L’ex archivista Van der Wulp ha quindi cercato funerali di altri pittori, ma nessuno di loro ha avuto un funerale così lussuoso. Tuttavia, il cognato di Vermeer, Willem Bolnes, morto nel 1676, ricevette esattamente un funerale del genere, e anche la suocera di Vermeer, Maria Thins, che morì pochi anni dopo, ricevettero un simile funerale, con la differenza che per lei la campana suonò due ‘tempi’ e non uno solo. Si sospetta quindi che il funerale di Vermeer sia stato pagato dalla suocera. Van der Wulp: ‘Probabilmente la suocera voleva solo anticipare le spese del funerale di Vermeer alla figlia e a quel tempo non era ancora a conoscenza della misera situazione finanziaria che Vermeer si era lasciato alle spalle: tre anni dopo il Disastroso Anno 1672, Vermeer era senza un soldo’.

Scoperta notevole

La scoperta della nota sul funerale può essere definita notevole alla luce dell’ampia ricerca su Vermeer fatta da moltissimi studiosi da oltre cento anni. Ad esempio, Van der Wulp, che ha lavorato per l’archivio per 45 anni, non ha mai fatto una scoperta del genere prima. Janelle Moerman, Direttrice del Museo Prinsenhof Delft, dice a questo proposito: “Sono già state fatte così tante ricerche su Vermeer che tutto ciò che si trova sull’artista è già conosciuto. Ogni scoperta aggiunge, per così dire, un pezzo al puzzle sulla vita del più famoso maestro di Delft».

Risarcimento Locanda Herberg Mechelen

Durante il devastante Rombo di tuono di Delft del 12 ottobre 1654, (l’esplosione della polveriera) anche la locanda Mechelen subì dei danni e il consiglio comunale pagò un risarcimento alla madre di Vermeer, Digna. Era lei infatti che gestiva la locanda dopo la morte del marito e viveva ancora lì al momento del devastante scoppio della polveriera. Il documento d’archivio con i rapporti sui danni era noto, ma non che la madre di Vermeer avesse ricevuto un risarcimento.

A proposito de ‘La Delft di Vermeer’

La mostra ‘La Delft di Vermeer’ si focalizza sulla vita di Johannes Vermeer (1632-1675), sulla sua rete sociale e sul suo rapporto con la città di Delft. Sulla base di oltre 100 oggetti provenienti dai Paesi Bassi e dall’estero, tra cui capolavori di pittori di Delft, arti applicate, mappe, stampe, disegni, libri, documenti dell’ego e altri archivi, viene delineato un quadro del vivace clima urbano nel XVII secolo . Per la prima volta questo è divenuto il punto di partenza per una mostra sul famoso maestro di Delft. La mostra corre parallela alla grande mostra di Vermeer al Rijksmuseum.