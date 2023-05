Si sono aperte oggi, 5 maggio 2023, le selezioni per il primo concorso canoro per artisti emergenti dedicato a Michele Merlo, il giovane cantautore vicentino scomparso lo scorso 6 giugno 2021, e organizzato dall’Associazione “Romantico Ribelle”, gestita dai suoi amici e familiari.

L’Associazione ha deciso di chiamare il contest “Credici Sempre” come una delle canzoni piùsignificative di Michele Merlo.

«La scelta di organizzare un concorso per cantanti emergenti – si legge in una nota dell’Associazione – è in linea con i nostri obiettivi: desideriamo, infatti, non solo ricordare e far conoscere Michele e la sua musica, ma anche provare a dare ad altri ragazzi la possibilità di vivere di musica».

Il concorso è rivolto ai maggiorenni che non abbiano in essere un contratto discografico. Per partecipare è sufficiente inviare, entro il 25 maggio prossimo, un video con una cover di uno dei pezzi in italiano incisi da Michele Merlo all’indirizzo mail dell’associazione (associazioneromanticoribelle@gmail.com), insieme ad un brano inedito di chi partecipa.

Una giuria tecnica selezionerà 10 finalisti che si esibiranno sul palco dell’evento organizzato dall’associazione a Jesolo il prossimo 10 giugno in occasione del secondo anniversario della morte dell’artista.

Il vincitore del concorso avrà l’opportunità di vedere il suo inedito prodotto e pubblicato da una vera etichetta discografica.

Il regolamento completo si trova sul blog dell’associazione all’indirizzo:

https://www.facebook.com/romanticoribelle/

https://www.instagram.com/romanticoribelle_associazione/