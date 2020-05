Ariete

Amore: Con Marte che transita nel vostro cielo potete vivere un bellissimo periodo in amore. In questo mese di giugno i cuori solitari potranno sfruttare il loro fascino per conquistare una persona stando però attenti alle parole. Se invece siete già impegnati allora potete vivere momenti pieni di emozioni e di complicità. Molti potrebbero fare scelte molto importanti nel settore sentimentale, come ad esempio scegliere la data di un eventuale matrimonio, di una convivenza oppure trasferirsi in una nuova città con la propria famiglia. Durante la fine del mese anche le energie erotiche contribuiranno a consolidare il vostro amore.

Lavoro: La posizione di Mercurio in questo mese non aiuta certamente nelle situazioni lavorative e potrebbe essere abbastanza complicato per voi portare avanti alcuni lavori. Dovete stare molto attenti alle opportunità che sembrano essere favorevoli ma che possono nascondere qualche insidia. Tutta questa situazione potrà scatenare una eccessiva irritabilità e i commenti di qualche collega potrebbero farvi arrabbiare. L’oroscopo vi invita a contare su voi stessi e non su quello che dicono gli altri, perché alla fine a decidere sarete voi. Dunque, al momento accontentatevi e focalizzate la vostra attenzione sulle cose che vanno seguite per andare avanti.

Toro

Amore: Sul fronte dei sentimenti le stelle sono favorevoli per i nati sotto il segno del toro, almeno fino alla metà del mese di giugno. Per chi sta vivendo una storia d’amore già da molto tempo può iniziare a pensare a qualcosa di più importante. Ci sono tutti i presupposti per coronare un sogno d’amore e solo chi è fermamente convinto ci riuscirà. In questo mese tutte le discussioni di coppia legate ai figli o alla casa sono risolvibili, ma bisogna comunque fare attenzione alle trasgressioni e anche ai nuovi incontri che possono generare simpatie. Per i single sarà diverso, le relazioni occasionali potranno nascere e finire all’improvviso.

Lav oro: Le tensioni vissute dai nati del segno negli ultimi mesi stanno ormai per finire. Sarà comunque la determinazione a dare una spinta particolare ai nativi. Nel mese di giugno potrebbero esserci conferme e nuovi ruoli, oppure la proposta di un impiego fisso per quanto riguarda il lavoro. Sarà anche un mese particolarmente interessante per chiarire alcune questioni legate all’eredità della famiglia. Qualcuno potrà aver bisogno di riflettere, per capire quale direzione prendere, ed evitare di commettere errori imperdonabili.

Gemelli

Amore: Nonostante i sentimenti siano favoriti, i nati sotto il segno dei Gemelli devono capire se vogliono portare avanti la loro relazione. Qualcuno avrà bisogno di rivalutare il partner e scoprire se ci tiene davvero. La complicità e l’intesa saranno fondamentali per individuare se si tratta di amore vero. Chi è single o comunque in cerca di nuove emozioni a livello sentimentale, dalla terza decade del mese potrà fare conoscenze interessanti. Il modo giusto per affrontare i nuovi rapporti è comunque quello di vivere la storia con leggerezza.

Lavoro: Il mese di giugno sarà un mese favorevole perché i progetti in via di conclusione saranno più facili da gestire. Il consiglio è quello di preparare un nuovo progetto che potrebbe risultare importante per la carriera. Tuttavia, Marte è in dissonanza e quindi è meglio evitare di lanciarsi in nuove avventure che comportano troppi rischi. Questo potrebbe non essere il momento perfetto per farlo, perciò bisogna contenersi e stare entro certi limiti. Dalla fine del mese non mancheranno comunque delle occasioni importanti che potranno segnare una svolta decisiva. La pazienza e la fiducia nel futuro e nel destino è importante in questo periodo.

Cancro

Amore: Nel mese di giugno Marte è in buon aspetto del Vostro segno, intensifica il desiderio e risveglia dentro di voi la passione. Tuttavia, difficilmente sarete in grado di esprimere i vostri veri sentimenti, ma in compenso sarete molto romantici. Per avere una marcia in più dovrete sforzarvi di comunicare, e soprattutto i single dovranno far capire le loro intenzioni. Secondo l’oroscopo è un buon momento per i nuovi amori. Ma è anche un periodo importante per chi vive una storia d’amore e vuole iniziare una convivenza oppure sposarsi. I nati sotto il segno del cancro faranno questo passo solo perché sono veramente innamorati!

Lavoro: A giugno tutte le questioni di lavoro risulteranno più facili da gestire. Potrebbe esserci qualcuno che cercherà di sminuire il lavoro dei nati del segno, che magari hanno iniziato una nuova esperienza lavorativa e si sono impegnati molto per ottenere dei risultati. Per i cancro questo è un momento particolare, perché devono capire quanto valgono e ciò che vogliono per il futuro. Per chi sta vivendo un periodo difficile a livello finanziario è senza dubbio fondamentale riprendere le redini del lavoro, e potrà farlo ancora meglio dalla metà del mese in poi.

Leone

Amore: In amore, non mancheranno la passionalità e nemmeno la forza sul fronte sentimentale. Potranno esserci sfide amorose e qualcuno dovrà anche lottare per tenere a sé il partner. Tuttavia, se i sentimenti sono corrisposti, ne varrà la pena. Le stelle dicono che è il momento giusto per vincere anche le battaglie più ardue. Anche i single dovranno fare delle scelte e non dovranno chiudere le porte all’amore, anche perché Venere è nel segno e questo è molto importante. I legami sono favoriti ma bisogna anche conquistarseli, quindi bisogna mettersi in gioco e provare.

Lavoro: Per quanto riguarda le questioni di carattere finanziario è probabile che ci saranno dei passi avanti in questo mese. Alcuni nati sotto il segno del leone probabilmente avranno già avuto modo di fare dei nuovi accordi lavorativi. A inizio mese potrebbero esserci delle giornate molto importanti e, soprattutto, buone notizie potrebbero arrivare anche attorno alla metà di giugno. Il consiglio è quello di non abbattersi, anche perché durante l’ultima settimana del mese potranno arrivare nuove occasioni importanti di guadagno. Nel frattempo, bisogna stare calmi e rilassati, e attendere che le cose migliorino.

Vergine

Amore: In questo periodo l’amore sarà un po’ sottotono anche a causa di alcune questioni lavorative. Nella vita di coppia potrebbe esserci infatti qualche momento di disagio, e molti sentiranno forte il desiderio di vivere un amore senza troppe complicazioni. Questo dettaglio potrebbe portare alla tentazione di trasgredire, e molti lo faranno, ma si troveranno a vivere situazioni ancora più complesse. L’oroscopo consiglia di aprire ai nuovi sentimenti ma facendo attenzione a non ferire la persona amata. I cuori solitati dovranno fare chiarezza nel loro cuore e capire se è il momento giusto per legarsi a qualcuno.

Lavoro: I nati sotto il segno della vergine potrebbero aver già dato inizio a nuove collaborazioni. Il mese sarà abbastanza positivo per il lavoro e Intorno alla metà di giugno alcuni potrebbero ricevere una importante offerta lavorativa. Secondo le stelle è giusto farsi notare, mettersi in vista vuol dire anche dare prova delle proprie abilità. Per chi invece ha già un lavoro e abbastanza esperienza alle spalle potranno esserci riconoscimenti e gratificazioni, che apriranno le porte a nuovi progetti futuri. L’oroscopo consiglia di lasciare da parte le incertezze e buttarsi nelle nuove avventure!

Bilancia

Amore: La vita sentimentale dei nati sotto il segno della bilancia in questo mese di giugno è molto intrigante e per tanti sarà il momento perfetto per gestire al meglio le emozioni personali. I rapporti sono importanti e anche se c’è un’amicizia da poco tempo bisogna coltivarla. Tra le coppie non mancano i battibecchi, sia per cose personali che per questioni economiche, ma si tratterà di cose risolvibili. L’oroscopo invita però a fare attenzione a quelle relazioni nate per gioco o ai tradimenti che non portano nulla di buono. I single potrebbero essere attratti da persone molto diverse da loro.

Lavoro: I bilancia avranno delle situazioni da chiarire nel mese di giugno. Molti avranno bisogno di confronti diretti per sistemare delle questioni lavorative. Chi è dipendente però non deve esagerare con i superiori e moderare l’istinto, mentre chi possiede un’attività in proprio dovrà modificare approcci e strategie. Alcuni avranno anche la possibilità di cambiare lavoro, ma tutti in questo periodo andranno alla ricerca di certezze più concrete. A partire dall’ultima decade del mese ci sono però delle stelle migliori e si potrà pensare a nuovi progetti.

Scorpione

Amore: In amore, le coppie saranno più tranquille perché in questo mese molti problemi lavorativi saranno risolti, e questo porterà molta serenità. La famiglia è una delle principali priorità dei nati del segno e molti scorpione si adopereranno per mantenere l’armonia e la pace fra le pareti domestiche. A livello di sentimenti, invece, ci saranno momenti di grande passione fra le coppie. Questo mese potrebbe anche essere molto importante per i single che desiderano iniziare una nuova storia oppure fare dei nuovi incontri, o comunque iniziare delle nuove conoscenze. Il periodo è ideale per i nuovi amori.

Lavoro: A giugno potrebbero esserci belle novità per coloro che sono in cerca di una nuova affermazione, magari a livello personale. Secondo l’oroscopo i nati del segno stanno cercando di tenere testa alle provocazioni ma possono risentire di cali di umore e di autostima. Le stelle consigliano di fermarsi e riprendere fiato per recuperare la giusta stabilità. Una volta trovato l’equilibrio i progetti potranno ripartire e i risultati saranno sicuramente molto soddisfacenti.

Sagittario

Amore: Continua l’opposizione di Venere anche in questo mese di giugno. Per quanto riguarda le coppie che stanno insieme da diverso tempo, bisogna analizzare le situazioni e soprattutto quello che è successo nell’ultimo periodo. Il disagio nella relazione non sempre dipende dalla mancanza d’amore ma può avere origine da problemi di lavoro o di famiglia, oppure dalla mancanza di tempo. Il consiglio è quello di riflettere e non mettere in discussione un rapporto in questo momento di incertezza. In vista cambiamenti per i single che riguardano la vita sentimentale.

Lavoro: Il mese di giugno per i nati sotto il segno del sagittario sarà un mese dinamico a livello di scelte. Nell’ultima decade del mese ci sarà una fase piuttosto importante in cui il sagittario sarà il vero protagonista in alcune situazioni lavorative. Il consiglio è quello di avere le idee chiare e impegnarsi per mantenere ordine nei progetti, soprattutto quelli a lunga scadenza. Se invece c’è il desiderio di un cambiamento bisogna muoversi prima che arrivi l’estate. Non si escludono occasioni a livello di investimenti ma i calcoli vanno fatti bene.

Capricorno

Amore: Giugno intensificherà le emozioni e i nati del segno potranno prendere ogni osservazione troppo sul personale, tanto da generare incomprensioni. I Capricorno devono però ricordare che non è importante cosa dicono gli altri su di loro e che i commenti non sempre corrispondono alla realtà. La cosa fondamentale è assumere un comportamento rispondente ai propri standard, che mostri realmente quello che si è. Questo periodo sarà certamente benefico non solo per i Capricorno che sono in coppia, ma anche per i single. Infatti, una recente nuova conoscenza potrebbe ora diventare qualcosa di più, però bisogna prendere l’iniziativa.

Lavoro: Il mese di giugno è un vero mese di riferimento per i nati sotto il segno del capricorno. Secondo l’oroscopo bisogna riflettere sulle prospettive a medio termine. Si può già pensare a fare delle scelte importanti, ma il consiglio è quello di evitare le discussioni. Se si è di fronte a dei cambiamenti a livello lavorativo, questi non devono essere vissuti come qualcosa di traumatico. Bisognerebbe anzi dare spazio a queste nuove opportunità e prendere al volo ciò che esse offrono, perché sicuramente daranno dei risultati positivi.

Acquario

Amore: Il mese di giugno sarà importante per l’amore per i nati del segno, in particolare per quanto riguarda i cuori infranti. Chi è stato tradito si sentirà sicuramente meglio dopo l’addio definitivo ad una storia. Ci sono ottime prospettive per gli acquario che vogliono aprire il cuore a nuove emozioni, non mancheranno relazioni intriganti. Tuttavia, non sarà certo facile trovare la dolce metà, ci vuole buona volontà e idee chiare. Anche se Venere è in buon aspetto nel segno, non è tutto così idilliaco e i single dovranno stare attenti ai capricci di Marte che mette zizzania nei nuovi amori.

Lavoro: Saturno è nel segno dell’acquario e per questo motivo obbligherà a fare delle revisioni nei progetti lavorativi. Secondo l’oroscopo bisognerà fare meno cose e farle meglio, senza tralasciare aspetti che possono essere determinanti nella riuscita di un progetto. C’è una vera e propria necessità di guardare al nuovo, ovunque ci sarà la voglia di cambiamento e non si escludono nuove proposte che avranno ripercussioni nel settore finanziario. Nella terza decade del mese potrebbe esserci una svolta decisiva nella vita di molti nativi, ovviamente in meglio.

Pesci

Amore: In questo mese di giugno ci saranno grandi eventi nella sfera sentimentale dei Pesci. Venere aiuterà i nati del segno a risolvere qualsiasi problema amoroso e anche chi sta vivendo una crisi di coppia la supererà. I single avranno tante occasioni per conoscere persone nuove e interessanti e potranno partire all’attacco se sono attratti da qualcuno. E’ un periodo splendido per l’amore, anche coloro che non sembrano interessati potranno accorgersi di aver trovato l’anima gemella.

Lavoro: Fino alla metà del mese la sfera lavorativa potrebbe procedere a rilento vista l’opposizione del pianeta Mercurio. Realizzare alcuni progetti prefissati non sarà semplice, tuttavia, con Giove in ottima posizione astrologica sarà possibile consolidare alcuni importanti risultati professionali. La positività del Sole infonderà tanto ottimismo e fiducia e a beneficiarne saranno soprattutto coloro che hanno iniziato un nuovo lavoro. Costoro avranno infatti modo di guardare al futuro con maggiori certezze.