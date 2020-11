MILANO-03-11-2020-“La Lega e tutti i suoi esponenti esprimono solidarietà e vicinanza al popolo austriaco e partecipano al cordoglio per le vittime del vile attacco terroristico di ieri sera, lunedì 2 novembre”. Lo dicono l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza e il Commissario Provinciale Lega Salvini Premier Milano Stefano Bolognini, che si sono recati questo pomeriggio dal Console Generale Austriaco a Milano, Clemens Mantl, per offrire la solidarietà della Lega all’Austria e per consegnargli un mazzo di fiori in segno di cordoglio per le vittime.

“Il terrorismo islamico – proseguono i due leghisti in una nota congiunta – ha da tempo dichiarato guerra all’Europa e va combattuto con tutti i mezzi, oggi più che mai. Non possiamo certo fare finta di nulla o voltare la testa dall’altra parte e non possiamo nemmeno ignorare da dove arrivi questa minaccia. Cominciare a chiamare il fondamentalismo e il terrorismo islamico con il suo nome ed averne piena coscienza è il primo passo per combatterlo”.

Così in una nota congiunta l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza e il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier Milano Stefano Bolognini.

