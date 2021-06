Il Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, consegnerà, per la prima volta, la Costituzione della Repubblica Italiana ai neo diciottenni del paese , domani 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica.

“L’Invito ai ragazzi è quello di approfondire l’interessante storia che ha portato alla stesura del testo costituzionale – commenta il Sindaco – sperando che la lettura sia appassionante e che accresca in loro il senso di appartenenza alla comunità e alla nazione e che sia da stimolo a mettersi in prima linea

per la difesa dei principi e degli ideali che hanno guidato i nostri padri costituenti. La cerimonia di consegna, avrà luogo nella sala consiliare del Comune, alle ore 10.30, nel massimo rispetto delle misure anti-covid”. Si riporta di seguito la lettera che il Sindaco ha inviato, nei giorni scorsi, ai ragazzi.

“Care ragazze, cari ragazzi,

compiere diciotto anni costituisce un passaggio importante nella vita di ogni cittadino e di ogni cittadina italiana. Diventare maggiorenni rappresenta il passaggio all’età adulta, si è ritenuti in grado di agire, consapevolmente e responsabilmente, come cittadini a tutti gli effetti, e si acquisisce il diritto di voto. Il 2 Giugno, festa della Repubblica, rappresenta, per il nostro paese, quello che la maggiore età rappresenta per voi ovvero il 2 Giugno del 1946 è la data che, simbolicamente e concretamente, segna la nascita dell’Italia repubblicana grazie al Referendum istituzionale scelto dai cittadini che optarono per la Repubblica quale forma di Governo. Inoltre, in quella stessa circostanza, i componenti della Assemblea Costituente avrebbero avuto il compito di redigere la Carta Costituzionale del nuovo Stato. La Costituzione Repubblicana entrò in vigore due anni dopo, il 1 Gennaio del 1948, e da allora è la nostra Carta dei diritti e dei doveri, che guida ed indirizza quotidianamente ogni nostra azione. Il 2021 è l’anno in cui diventate maggiorenni e, per l’occasione, ho pensato di consegnare, ad ognuno di voi, una copia della nostra Costituzione Repubblicana. La consegna della Costituzione è un gesto semplice ma

anche un modo per cercare di avvicinarvi alla vita sociale, politica e civile del nostro paese, quasi la necessità di tramandare di generazione in generazione, quello che di bello sono riusciti a fare i nostri padri costituenti. Vi invito a leggere i principi sui quali si fonda la nostra Repubblica democratica, vanno apprezzati per il valore delle conquiste politiche e sociali che esso ha consentito e garantito, ma vanno anche praticati nel rispetto di quei valori di libertà e dignità umana che fanno grande un Paese. Vi aspetto, insieme alle vostre famiglie,amministratori e dipendenti comunali per consegnarvi personalmente ed in veste istituzionale, una copia della Costituzione Italiana”.

Buona Festa della Repubblica e Buona Vita a tutti Voi!

Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.