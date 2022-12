Roma, 20 dicembre 2022 “L’incontro svoltosi oggi, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio , dimostra un evidente cambio di passo rispetto al passato sulla complessa questione inerente i quattro tribunali abruzzesi a rischio chiusura”. E’ quanto afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Quintino Liris che, impegnato contestualmente nei lavori della commissione Bilancio, interviene sull’esito del vertice odierno. “Apprezzo le risultanze del fruttuoso appuntamento con il Ministro Nordio – prosegue Liris – che attestano la concreta vicinanza dello Stato ai territori. Insieme con il Governo – conclude – continueremo a lavorare per affrontare con determinazione la problematica che l’Abruzzo si trascina da dieci anni”.

ABRUZZO – INCONTRO CON NORDIO PER TRIBUNALI , LIRIS (FDI) : EVIDENTE CAMBIO DI PASSO

