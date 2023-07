L’Aquila, 28 luglio – Il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà presente all’Emiciclo, oggi dalle 17.30, accompagnato dal presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dal vicepresidente Roberto Santangelo. Faranno visita al Consiglio regionale e al “Villaggio del Pastore”, evento legato al festival “TRA – La transumanza che unisce”, antistante il colonnato. Gli stand presenti, che apriranno alle 17.00, avranno al proprio interno una mostra mercato, un’esposizione fotografica, laboratori esplicativi sull’arte della lana e la degustazione di alcuni prodotti legati all’allevamento ovino che potranno anche essere acquistati. Saranno, inoltre, esposte ceramiche artistiche e preziosi ciondoli legati al mondo della transumanza e le dame del Quarto di San Pietro lavoreranno il merletto a fuselli aquilano. Alle 17.30, lo spazio antistante il colonnato dell’Emiciclo, ospiterà il convegno itinerante “La Transumanza, cultura, tradizioni e opportunità”. Ad aprire il confronto sarà l’intervento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo che introdurrà: Marcello Sansone, docente di marketing territoriale, Sergio Iacoboni, saggista, Nunzio Marcelli, imprenditore e Giampaolo Tardella, direttore Consorzio IGP Agnello del Centro Italia.

LA SECONDA GIORNATA

Domani, sabato 29 luglio, la mostra mercato aprirà i battenti alle 10.30. Alle 11.00 l’incontro “La lana, da rifiuto a risorsa: quali strategie” che vedrà l’intervento di Rosetta Germano, Associazione “Pecunia” che opera nel Parco del Gran Sasso Monti della Laga, Valeria Gallese, AquiLANA e Benedetta Morruci, La Mantera. Valeri Befani, invece, sarà la curatrice dei laboratori di filatura e tessitura a mano, aperti a tutti, che si svolgeranno a mezzogiorno. Nel pomeriggio avrà luogo la presentazione del libro “I Pastori” di Edoardo Micati edito da Carsa Edizioni. Ultimo appuntamento del fitto calendario di incontri, la tavola rotonda “La pastorizia è simbolo, storie di chi ha scelto di rappresentarla” introdotta da Valerio Dell’Olio, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Avezzano e Marsica, dove interverranno Gianfranco Marsibilio, presidente dell’ Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, che presenterà la 53° Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, il maestro orafo Giuliano Montaldi e la sua “Pecora Transumante smaltata e la presentazione delle ceramiche d’arte degli Arago Design.

IL CONCERTO

A conclusione della due giorni di eventi legati al festival “TRA – La transumanza che unisce, sabato alle 22.00 all’Emiciclo, si terrà il concerto di Angelo Branduardi che porterà sul palco il suo repertorio di musica folk e cantautorale, che annovera pezzi entrati nella cultura popolare italiana come “La Pulce d’Acqua” e “Alla Fiera dell’Est”. La scelta, da parte del direttore artistico del Festival Ambrogio Sparagna, è ricaduta sull’Autore per la capacità di tramutare in musica le esperienze del vissuto quotidiano e della tradizione agropastorale. (red)