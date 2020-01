(ANSA) – COLLECORVINO (PESCARA), 6 GEN – In base ai primi accertamenti del medico legale, si tratterebbe di un uomo di piccola statura di circa 80 anni. Le condizioni in cui è stato trovato il cadavere indicano che il corpo sarebbe stato trascinato dalla corrente del fiume.

A Bisenti (Teramo), paese in cui scorre il Fino e che si trova a circa 15 chilometri a monte di Collecorvino, nei mesi scorsi era scomparso un uomo di 83 anni. Le caratteristiche fisiche dell’anziano corrisponderebbero con quelle del corpo rinvenuto oggi e non è escluso che si tratti di lui. Saranno i successivi accertamenti a stabilirlo con sicurezza. (ANSA).



