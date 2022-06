L’obiettivo è quello, a lungo termine, di sostenere la ricerca scientifica e l’attività di diagnosi e prevenzione dei tumori, grazie a una mole di informazioni che sarà possibile esaminare in chiave clinica e statistica. Il Registro sarà tenuto e gestito dall’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR). Un ulteriore progetto di legge, votato all’unanimità dai commissari, riguarda il tema della sicurezza sul lavoro e prevede una riforma alla legge regionale 41/1999 sui “Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette”. In particolare, la proposta chiede di rafforzare il sistema di formazione professionale regionale, promuovendo iniziative di apprendimento sui temi della sicurezza sul lavoro che prevedano il coinvolgimento diretto dei soggetti infortunati.

in

by

L”AQUILA: COMMISSIONE SANITA’, OK A REGISTRO TUMORI E FORMAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy