(ANSA) – MATERA, 24 LUG – Per aver accusato falsamente il proprio ex compagno, di 29 anni, di averla aggredita e tentato di ucciderla, una donna di Matera, di 38, è stata denunciata per calunnia. E’ quanto ha deciso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera a conclusione delle indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura, che hanno verificato tutti gli aspetti della vicenda e accertato, con testimonianze, riscontri da impianti di videosorveglianza e traffico telefonico, l’estraneità ai fatti contestati all’uomo, nei confronti del quale è stata disposta l’archiviazione.



