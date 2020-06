(ANSA) – POTENZA, 08 GIU – “Il Consiglio regionale sta lavorando fattivamente per una nuova e funzionale sede a Matera, presso l’ex Genio Civile. Un segnale importante per dare una sede prestigiosa ad un’Istituzione fondamentale, come quella del Consiglio regionale, nella Città dei Sassi, a garanzia di un’equilibrata rappresentanza in tutta la Basilicata”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala. (ANSA).



