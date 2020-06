(ANSA) – POTENZA, 14 GIU – La Basilicata – dove l’emergenza sanitaria continua ad essere contenuta (i contagi confermati sono solo nove, secondo i dati ufficiali di oggi) – riapre cinema, teatri e discoteche, anche se, per queste ultime, “limitatamente alle attività musicali”, mentre il ballo avverrà “esclusivamente negli spazi all’aperto”. Lo prevede l’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, appena pubblicata sul bollettino ufficiale, che permette anche la ripresa dei ricevimenti per i matrimoni, i congressi e i meeting aziendali.

Via libera anche alle attività formative “in presenza”, compresi esami finali teorici e pratici e la formazione professionale.

(ANSA).



